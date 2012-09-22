Edremit’te kontroller sürüyor

Körfez ekibinin 3. yabancısı olan Carter ilk olarak sağlık kontrolünden geçerken sonrasında ise takımın yaptığı antrenmana dahil oldu. Geçen sezon Fransa’da Hainaut takımında forma giyen 30 yaşındaki 1.86'lık ABD'li oyuncu 18.3 sayı 9.8 ribaunt ve 1.8 top çalma ile mücadele etmişti.





Edremit Özel Körfez Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerine Amicha Carter dışında, Litvanya'lı forvet Marina Solopova ve tecrübeli oyuncu Banu Yıllar'da dahil oldu.





Bolu'da yapılan turnuvada el bileğindeki sakatlığı dolayısıyla yer alamayan takımın bir diğer tecrübeli isimlerinden Melike Bakırcıoğlu'nun tedavisi ise aynı hastanede devam ederken, 1 hafta içerisinde antrenmanlara başlayabileceği açıklandı.