Edremit’te 1.Lig revizyonu

Edremit Belediyespor Bayan Basketbol Takımı Baş Antrenörü Caner Yıllar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edremit Belediyespor'un tarihinde ilk kez birinci lige çıktığını söyledi.





Ege bölgesinin TKBL'deki tek temsilcisi olduklarını ifade eden Yıllar, ''Geçtiğimiz yıl şampiyon olarak birinci lige yükselen bu takım, küme düşme adayları arasında gösterilmiyor. Aksine ligin ses getirecek takımları arasında bulunuyoruz. Bunda çalışmalarımız ve kulüp vizyonu etkili oldu'' dedi.





Geçen yılın kadrosundan Burcu Taşbaş, Tülin Okumuş ve Gamze Zeren ile yola devam ettiklerini belirten Yıllar, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Diğer oyuncularımızla yollarımızı ayırdık. Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan, istikbal vaat eden iki genç oyuncuyu renklerimize kattık. Güre Belediyespor'dan Rana Derin, Botaş'tan Pelin Gülbağ, bu sezon mavi-yeşil renklerde bizimle olacak. Ayrıca, Fenerbahçe'den Devran Tanaçan ve Samsun'dan Melike Bakırcıoğlu, Antakya Beldiyespor'dan Pınar Turan kadromuzun yeni isimleri oldular. Ses getirecek bir Türk oyuncu ile de görüşmeler üzerindeyiz. Bunların yanı sıra 4 yabancı oyuncu, kadroya dahil edildi. Bunlardan 3'ü ABD, diğeri ise Belarus Cumhuriyeti'nden. Marina Kress, aynı zamanda Belarus Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapıyor.''





Sezon hazırlıklarının 30 Temmuz'da başladığını anımsatan Yıllar, ''Günde çift antrenman yapıyoruz. Lige ve Türkiye Kupası'na hazırlık için Eylül ayında 3 turnuvaya katılacağız; Antakya, Adana ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahaya çıkacağız. İlk turnuvada yabancı transferlerimiz yer alamayacak, sadece Türk oyuncularla sahaya çıkacağız'' dedi.





Yıllar, ekimde Türkiye Kupası ve lig maçlarının başlayacağını belirterek, ''Öncelikli hedef, Türkiye Kupası'nda 8'li finallere kalabilmek ve ligi iyi bir sırada bitirmek. Edremit Belediyespor'u ses getiren kalıcı bir takım yapmak istiyoruz'' diye konuştu.