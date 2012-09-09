Edremit sınıfı geçti

Antakya Belediyesi'nin İskenderun'da düzenlediği Homend Hoşgörü Cup'ın üçüncü günündeki ilk maçta, Edremit Belediyesi, TED Ankara Kolejliler'i 84-77 yendi.
Edremit Belediyesi: 84 - TED Ankara Kolejliler: 77
Salon: İskenderun
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ayhan Baykara, Ümit Onat
Edremit Belediyesi: Pınar 7, Banu 11, Tülin 14, Burcu 27, Pelin 1, Devran 15, Sanem 9
TED Ankara Kolejliler: Nehir 2, Deniz 6, Zeynep 6, Tuğçe 8, Büşra 5, Duygu 22, Aysu 9, Tuğçe 19
1. periyot: 25-13
Devre: 40-38 (Edremit Belediye lehine)
3. periyot: 55-55