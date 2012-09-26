Edremit, Cumhuriyet Kupası’na gidiyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Edremit Belediyespor, 27 Eylül-1 Ekim arasında Adana'da düzenlenecek Cumhuriyet Kupası'na katılacak.





Samsun Basketbol, Canik Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Optimum TED Ankara, Homend Antakya Belediyesi ve Edremit Belediyespor'un katıldığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva, Adana Menderes Spor Salonu'nda yapılacak.





Bu amaçla 26 Eylülde İzmir'den hava yoluyla Adana'ya geçecek Edremit Belediyespyor'un kafilesinde, sakatlığı nedeniyle antrenmanlarına bir süredir katılamayan Melike Bakırcıoğlu ile takıma yeni katılan 3. yabancı oyuncu Amisha Carter da yer alacak.



