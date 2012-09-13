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Edremit, Bolu’da hazırlanıyor

Edremit Belediyespor, İzzet Baysal Basketbol Turnuvası'nın hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

13 Eylül 2012 Perşembe 19:00
Edremit, Bolu’da hazırlanıyor
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) mücadele eden Edremit Belediyespor, İzzet Baysal Basketbol Turnuvası'nın hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Kent merkezindeki bir otelde kampa giren takımın başantrenörü Caner Yıllar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın 3 gün süreceğini belirterek, İzzet Baysal Basketbol Turnuvası'nda iyi bir mücadele örneği sergileyeceklerini söyledi.

Bolu'daki çalışma koşullarının çok iyi olduğunu anlatan Yıllar, ''Bolu'nun temiz havasında oyuncularımız keyif içinde antrenmanlarını yapıyor. Sabahları suç, akşamları da top antrenmanı yapıyoruz. Cuma günü başlayacak olan dörtlü turnuvada kadromuza katılan iki yabancı oyuncumuzla iyi basketbol oynayıp, hazırlıklarımızı devam ettirmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.

Yıllar, milli takımlarda forma giyen basketbolcuları kadrolarına dahil ettiklerini ifade ederek, ''Şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray diğerlerinden bir adım önde görünse de diğer takımlar birbirlerini yenebilecek düzeyde. 'Şu küme düşer, şu Avrupa kupalarına gider' diyebileceğimiz bir rakip yok. Her maçın çok büyük önemi var. Takımların hepsi hazırlıklarını çok ciddi şekilde sürdürüyor. Gerek yerli gerekse yabancı oyuncu takviyeleriyle çok önemli bir lig bizi bekliyor'' dedi.

Ligde 14 takımın mücadele edeceğini hatırlatan Yıllar, play-off'u hedeflediklerini söyledi.

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