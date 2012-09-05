Ediz son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Eskişehisporlu oyuncu Ediz Bahtiyaroğlu, Bursa Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı.





İkinci namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine, Ediz'in babası İsmail Bahtiyaroğlu, anne Ayten, abla Ebru ve abi Engin Bahtiyaroğlu'nun yanı sıra spor dünyasının ünlü isimleri katıldı.





Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile Teknik Direktör Ersun Yanal, Eskişehirspor'dan futbolcu arkadaşları, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Teknik Direktör Ziya Doğan, Bursasporlu yöneticiler İlhan Uslu ile Selçuk Eren, futbolcular Necati Ateş, Servet Çetin, alt yapıdan itibaren arkadaşı Serdar Kurtuluş, Özer Hurmacı, eski Ankaraspor Başkanı Ahmet Gökçek törene katılarak acılı aileye başsağlığı diledi.









Ediz'i ebedi yolculunda Eskişehirspor taraftarları da yalnız bırakmadı. "Transferin son gününde ESES'den cennete" yazılı pankart açan taraftarlar, "Keşke her maç kendi kalene gol atsaydın da bizden ayrılmasaydın" şeklinde tezahürat yaptı





Ediz Bahtiyaroğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Mollaarap Mahallesi'nde Sarıkaya mezarlığına defnedildi.