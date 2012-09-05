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Ediz, Servet’e kendini yorgun hissettiğini söylemiş

Eskişehirspor Kulübü doktorları Ediz Bahtiyaroğlu'nun dün akşamki antrenmanda rahatsızlanmadığını, kendilerine herhangi bir şikayette bulunmadığını, sadece düz koşu sırasında Servet Çetin'e "Kendimi çok yorgun hissediyorum" dediğini söyledi.

05 Eylül 2012 Çarşamba 16:45
Ediz, Servet’e kendini yorgun hissettiğini söylemiş
Kırmızı-Siyahlı kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Dr.Aytekin Aykın, Mersin İdman Yurdu maçı ardından futbolculara 3 gün izin verildiğini belirterek, "3 gün sonra futbolcular Eskişehirspor tesislerinde bir araya geldi. Akşam da antrenmana çıktılar. Ediz Bahtiyaroğlu, diğer futbolcular gibi antrenmanını tamamlayıp evine gitti. Gece evinde rahatsızlanmış. Ediz, sadece düz koşu yaparken birlikte koştuğu Servet Çetin'e 'Kendimi çok yorgun hissediyorum' demiş. Bununla ilgili bize ya da başka bir kişiye bir şey söylememiş" dedi.

Dr.Aytekin Aykın, Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde Eskişehirsporlu futbolcuların sezon öncesinde Check-Up yaptırdıkların belirtti. Aytekin, "Ediz'in ölümünden sonra bu futbolcunun Check-Up raporlarını tekrar inceledik. Ancak herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmadı" diye konuştu.

Eskişehirspor Kulüp doktoru Mehmet Ali Armağan ise, Ediz ile ilgili olarak herhangi bir sorunun kendilerine iletilmesini söyledi. Dr. Armağan "Rutin antrenmanını gerçekleştiren futbolcu daha sonra evine gitti. Antrenman sırasında herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermedi. Böyle bir durum olduğunda futbolcuyu kesinlikle riske etmeyiz. Ancak dediğim gibi antrenmanda arkadaşlarına ayak uydurabiliyordu. Hiçbir aksaklık belirtisi göstermedi" dedi.

 
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