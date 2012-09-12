Ediz için mevlit okutuldu





Kulüp Başkanı Halil Ünal , mevlit okutulmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolcuları Ediz Bahtiyaroğlu'nun hayatını kaybedişinin 7'nci günü dolayısıyla mevlit okuttuklarını söyledi.





Herkesin bir gün bu dünyadan göç edeceğini belirten Ünal, şöyle konuştu:





''Önemli olan kulübe emeği geçenler bu dünyadan göç etse de kalbimizde sonsuza dek yaşayacaklardır. Ediz'in anısına da devre arasında Beşiktaş ile maç yapmayı planlıyoruz. Yine önümüzdeki günlerde onun anısına bir turnuva düzenlenecek. Bu etkinliklerin geliri Ediz Bahtiyaroğlu'nun ailesine verilecek. Ölüm herkesin kapısını bir gün çalacak ama Ediz Bahtiyaroğlu'nun çok erken çaldı.''





Bahtiyaroğlu için okutulan mevlit programına, Teknik Direktör Ersun Yanal , kulüp yöneticileri, futbolcular ve tesis çalışanları katıldı.







