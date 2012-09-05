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Ediz enerji içeceği kurbanı mı?

Eskişehirspor’da 2 numaralı formayı giyen Ediz Bahtiyaroğlu’nun, evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi ardından futbol dünyasını yasa boğan olayda önemli bir iddia ortaya atıldı.

05 Eylül 2012 Çarşamba 14:50
Ediz enerji içeceği kurbanı mı?

ANKARA (ANKA) -halkınhabercisi.com sitesinin önemli bir kaynağa dayandırdığını belirterek verdiği habere göre, Eskişehir'i yasa boğan olayla ilgili olarak genç futbolcunun evinde çok miktarda boş enerji içeceği kutusu bulundu. Enerji içeceklerine düşkünlüğüyle bilinen Ediz'in daha önce de bu nedenle uyarıldığı öğrenildi.

Marketlerde serbestçe satılan enerji içeceklerinin tüketimi konusunda doktorlar halkı uyarıyor. İçinde kafein de bulunan bu içeceklerin özellikle ilaçla birlikte kullanımı ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Enerji içeceklerinin bilinçsizce çok miktarda kullanımı yüksek doz kafein nedeniyle ani kalp krizlerine neden olabiliyor. Tansiyonu yükseltebiliyor ya da beyin kanamasına neden olabiliyor.

Ediz, futbola Bursaspor'un altyapısında başladı. 17 yaşına kadar Bursaspor'un PAF takımında forma giydi. O sene takımı küme düşünce Bank Asya 1. Lig'de oynamak yerine Ankaraspor'a transfer olmayı seçti. Ankaraspor'un da PAF takımında denenirken takımın başında olan Samet Aybaba Ediz'in bonservisini Bursaspor'dan satın aldı.

Ankaraspor A Takımı ile ilk maçını Intertoto Kupası'nda oynadı. O maçtan sonra hazır olmadığı gerekçesiyle Keçiörengücü'ne 1 yıllığına kiralandı. Orada yaşadığı şampiyonluğun ardından Ankaraspor'un hazırlık kampına katıldı ve Aykut Kocaman tarafından kadroya dâhil edildi. Turkcell Süper Lig'deki ilk maçına 4 Ağustos 2006'da Galatasaray karşısında 79. dakikada oyuna girmesiyle çıktı. Daha sonra 10 maç forma giymeyen Ediz, 30 Eylül 2006'da ilk 11'de çıktığı Sivasspor maçıyla tekrar sahalara dönerek takımın kadrosunun değişmezleri arasına girdi.

Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı'yla 15 Kasım 2006'da ilk kez Danimarka karşısında forma giymiştir. Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı'yla toplamda 11 kez millî olup 1 gol atmıştır. 

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