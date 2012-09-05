Ediz Bahtiyaroğlu vefat etti

Türk futbol ailesi dün gece Eskişehir'den gelen haberle yıkıldı. Eskişehirspor'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu Ediz Bahtiyaroğlu geç saatlerde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Savunma oyuncusunun vefatı şehirde kısa sürede duyuldu. Başta yöneticiler, teknik direktör Ersun Yanal, futbolcu arkadaşları ve taraftarlar olmak üzere bir çok kişi Ediz'in Batıkent'teki evine akın etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ediz'in hayata tutunamadığı ifade edildi. Bosna Hersek asıllı oyuncu daha önce Ankaraspor, Ankaragücü ve Bucaspor formaları giymiş, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Eskişehirspor'a transfer olmuştu.



Necati, Ediz'in formasını giymişti



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor, geçen sezon Galatasaray'a transfer olan Necati Ateş'i takıma katarken, imza töreninde forma yaptırılmadığı için Ediz Bahtiyaroğlu'nun 2 numaralı forması giydirilmişti.



İmza töreni için basının karşısına çıkan tecrübeli futbolcu kırmızı siyahlı formayı giydi ama sırtında kendisinin adı yazmıyordu.



Ne tesadüftür ki bu olayın yaşanmasının ardından kısa bir süre sonra Ediz Bahtiyaroğlu'nun kalp krizi nedeniyle vefat ettiği haberi alındı.



NECATİ ABİ FORMAMDA GÖZÜN MÜ VAR



Genç futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu ölümünden çok kısa bir süre önce sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir haber paylaştı. Eskişehirspor'a transfer olan Necati Ateş'in kendi formasını giydiği haberi paylaşan Ediz, "Formamda gözün mü var Necati Abi" yorumunu yaptı.







POLİS EVDE İNCELEME YAPTI



Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, teknik direktör Ersun Yanal, yöneticiler ve futbolcular Ediz'in evine gitti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ile Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri de evde incelemelerde bulundu.

Genç yaşta yaşamını yitiren Ediz Bahtiyaroğlu'nun cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Eskişehirspor'un resmi internet sitesinden Ediz'in yaşamını yitirdiği duyurularak "Ediz'i kaybettik. Futbolcumuz Ediz Bahtiyaroğlu'nu dün gece geçirdiği rahatsızlık sonucu kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz. Konuyla ilgili detaylı bilgiler gün içinde verilecektir" denildi.

Eskişehirspor Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz, Ediz'in cenazesinin hastane morguna kaldırıldığını, kesin ölüm nedeniyle ilgili bilginin sağlık kurulu tarafından verileceğini söyledi. Ölüm haberine gece saat 01.30'da aldığını ifade eden Şahbaz, büyük üzüntü içerisinde olduklarını belirtti.

Son olarak Ankaragücü'nde forma giyen Ediz, Eskişehirspor ile geçen sezon 2.5 yılığına sözleşme imzalamıştı. Futbola Bursaspor'da başlayan Ediz Bahtiyaroğlu, Ankaraspor, Bucaspor ve Ankaragücü takımlarında forma giymişti.



SON FOTOĞRAFI



Eskişehirspor tesislerinde antrenmana katılan Ediz'in son fotoğrafları burada çekildi. Teknik direktör Ersun Yanal antrenman öncesinde Ediz ve arkadaşlarıyla tek tek tokalaştı. Geride ise Ediz'in son çekilen fotoğrafları kaldı.



CENAZE BUGÜN BURSA DEVRENGEÇ CAMİİ'NDE



Ediz Bahtiyaroğlu’nun cenazesi bugün ikindi namazı sonrasında Bursa Devrengeç Camii’den kaldırılacak.