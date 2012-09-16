Eskişehirspor Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ardından Eskişehir Atatürk Stadyumu'nun açık tribünün ismi Ediz Bahtiyaroğlu Tribünü olarak değiştirildi. Ediz'in adını her yerde yaşatmak istediklerini belirten Eskişehirspor İdari Asbaşkanı Ekrem Birsen, "Eskişehirspor olarak Ediz'in hatırasını ve anısını yaşatmak amacıyla Açık Tribünümüzün adı bundan sonra Ediz Bahtiyaroğlu tribünü oldu" ifadeleri kullandı. Birsen, şöyle konuştu:

"Açık Tribünümüzün adı bundan sonra Ediz Bahtiyaroğlu tribünü oldu. Bu uygulamamız yeni stadımızın açılışına kadar devam edecek. İnşallah iki yıl sonra yeni stadımıza da geçtiğimizde Ediz'in ismi orada da yaşayacak. Dolayısıyla Ediz Türk futboluna efendiliği ve çalışkanlığı ile damgasını vuran bir futbolcu. Rabbim bizden çok seviyormuş ki yanına aldı diyelim. Taraftarımızın da dediği gibi son transferimizi cennete yaptık."

Lige verilecek olan milli takım arasını Ediz'in anısına bir hazırlık maçı yaparak değerlendireceklerini kaydeden Birsen şöyle devam etti:

"Beşiktaş Kulübü geçtiğimiz gün Ediz'in anısına milli maçların olduğu hafta bir hazırlık maçı oynama teklifi verdi. 13 Ekim'de Ediz'in anısına Beşiktaş'la Eskişehir'de bir müsabaka oynayacağız. Bu maça bütün taraftarımızın sahip çıkmasını bekliyoruz. O maçta Eskişehirspor bütün masrafları karşılayacak. Maç geliri olduğu gibi Ediz'in ailesine bağışlanacak."



