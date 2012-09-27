Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Eczacıbaşı VitrA yeni sezonu açtı

Bayanlar Voleybol 1. Ligi takımlarından Eczacıbaşı VitrA, 2012-2013 sezonunu törenle açtı.

27 Eylül 2012 Perşembe 14:25
Eczacıbaşı VitrA yeni sezonu açtı
Eczacıbaşı VitrA, 2012-2013 sezonunu törenle açtı.
 
Kanyon Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen sezon açılışına Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yönetim kurulu üyeleri, (A) takım oyuncuları ve teknik kadro katıldı.

Yeni sezonda 4 kupanın da sahibi olmak istediklerini söyleyen Faruk Eczacıbaşı, zor bir sezonun kendilerini beklediğini belirterek, ''Geçen sezon 3 kupa mutluluğunu yaşadık. Yeni sezon hedeflerimiz değişmedi, bu kez 4 kupanın sahibi olmak istiyoruz. Rakiplerimizin de iyi transferleri var. Ancak biz her sene olduğu gibi bu sene de iddialıyız. Sezon sonunda şampiyonlukları elde etmek zaferimizi kutlamak istiyoruz'' dedi.

Nalan Ural

Eczacıbaşı VitrA Menajeri Nalan Ural ise, yeni bir sezona başladıklarını belirterek, ''Geçen sezon kazandığımız Türkiye şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'dan sonra müzemize götüremediğimiz sadece Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası kaldı. Geçen sezon kazandığımız kupaları bir kez daha almak istiyoruz, ancak bu sezon en önemli hedefimiz Avrupa Şampiyonlar Ligi olacak. Kadronun iskeletini korurken, bazı pozisyonları daha da güçlendirdik. Altyapımızdan yetişen, deneyimli ve kariyerli gençlerimizle desteklediğimiz takımımızla iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum'' dedi.

Milli takımın elde ettiği önemli başarılardan çok mutlu olduklarını kaydeden Ural, şöyle konuştu:

''(A) Milli Takım'a ve diğer altyapı milli takımlarının sporcu ve teknik kadrosuna yaptığımız katkı çok büyük. Yıllardır kulüp başarısının dışında, milli takımlara katkı sağlamak, gelişmesi ve ilerlemesi için emek veren bir kulübüz. Verdiğimiz emeklerin karşılığını elde edilen başarılarla almak çok keyifli.''

Micelli ve Esra Gümüş

Turuncu-Beyazlıların antrenörü Lorenzo Micelli de bu sezon en büyük hedeflerinin Avrupa Şampiyonlar Ligi olduğunu ve hedeflere ulaşmayı sağlayacak iyi bir kadroya sahip olduklarını dile getirdi.

Takım kaptanı Esra Gümüş ise, öncelikle Süper Kupa'yı kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı planladıklarını ifade etti.

İmza dağıttılar

Eczacıbaşı VitrA takımı oyuncuları, alışveriş merkezinin önünde oluşturulan platformda hayranlarıyla bir araya geldi.

''Voleybol Kanyon'da'' adıyla 3 gün sürecek etkinliğin açılışını yapan turuncu-beyazlılar, toplu fotoğraf çekiminin ardından hayranlarına imza dağıttı.

Esra Gümüş, Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Maja Poljak, Neslihan Darnel, Senna Usic Jogunica, Asuman Karakoyun, Buse Kayacan, Büşra Cansu, Gözde Yılmaz, Melis Durul gibi oyuncularını kadrosunda tutan Eczacıbaşı VitrA, Liubov Shashkova Sokolova, Özge Kırdar Çemberci, Aleksandra Petrovic'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Altyapıdan çıkan Ceylan Arısan ve Elif Didem Durmaz ise yeni sezonda forma şansı bulmaya çalışacaklar.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim