Eczacıbaşı VitrA yeni sezonu açtı

Eczacıbaşı VitrA, 2012-2013 sezonunu törenle açtı.

Kanyon Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen sezon açılışına Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yönetim kurulu üyeleri, (A) takım oyuncuları ve teknik kadro katıldı.





Yeni sezonda 4 kupanın da sahibi olmak istediklerini söyleyen Faruk Eczacıbaşı, zor bir sezonun kendilerini beklediğini belirterek, ''Geçen sezon 3 kupa mutluluğunu yaşadık. Yeni sezon hedeflerimiz değişmedi, bu kez 4 kupanın sahibi olmak istiyoruz. Rakiplerimizin de iyi transferleri var. Ancak biz her sene olduğu gibi bu sene de iddialıyız. Sezon sonunda şampiyonlukları elde etmek zaferimizi kutlamak istiyoruz'' dedi.





Nalan Ural





Eczacıbaşı VitrA Menajeri Nalan Ural ise, yeni bir sezona başladıklarını belirterek, ''Geçen sezon kazandığımız Türkiye şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'dan sonra müzemize götüremediğimiz sadece Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası kaldı. Geçen sezon kazandığımız kupaları bir kez daha almak istiyoruz, ancak bu sezon en önemli hedefimiz Avrupa Şampiyonlar Ligi olacak. Kadronun iskeletini korurken, bazı pozisyonları daha da güçlendirdik. Altyapımızdan yetişen, deneyimli ve kariyerli gençlerimizle desteklediğimiz takımımızla iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum'' dedi.





Milli takımın elde ettiği önemli başarılardan çok mutlu olduklarını kaydeden Ural, şöyle konuştu:





''(A) Milli Takım'a ve diğer altyapı milli takımlarının sporcu ve teknik kadrosuna yaptığımız katkı çok büyük. Yıllardır kulüp başarısının dışında, milli takımlara katkı sağlamak, gelişmesi ve ilerlemesi için emek veren bir kulübüz. Verdiğimiz emeklerin karşılığını elde edilen başarılarla almak çok keyifli.''





Micelli ve Esra Gümüş





Turuncu-Beyazlıların antrenörü Lorenzo Micelli de bu sezon en büyük hedeflerinin Avrupa Şampiyonlar Ligi olduğunu ve hedeflere ulaşmayı sağlayacak iyi bir kadroya sahip olduklarını dile getirdi.





Takım kaptanı Esra Gümüş ise, öncelikle Süper Kupa'yı kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı planladıklarını ifade etti.





İmza dağıttılar





Eczacıbaşı VitrA takımı oyuncuları, alışveriş merkezinin önünde oluşturulan platformda hayranlarıyla bir araya geldi.





''Voleybol Kanyon'da'' adıyla 3 gün sürecek etkinliğin açılışını yapan turuncu-beyazlılar, toplu fotoğraf çekiminin ardından hayranlarına imza dağıttı.





Esra Gümüş, Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Maja Poljak, Neslihan Darnel, Senna Usic Jogunica, Asuman Karakoyun, Buse Kayacan, Büşra Cansu, Gözde Yılmaz, Melis Durul gibi oyuncularını kadrosunda tutan Eczacıbaşı VitrA, Liubov Shashkova Sokolova, Özge Kırdar Çemberci, Aleksandra Petrovic'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Altyapıdan çıkan Ceylan Arısan ve Elif Didem Durmaz ise yeni sezonda forma şansı bulmaya çalışacaklar.