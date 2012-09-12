Ecevit'in Doktoru Meslekten İhraç Ediliyor

Ergenekon'da 'tanık' olarak ifade veren Dr. Mücahit Pehlivan, Ankara Tabip Odası'ndan gelen yazıyla sarsıldı.
Başkent Üniversitesi doktorlarından Rengin Erdal'ın şikâyet dilekçesini değerlendiren Oda, Pehlivan'dan 'savunma' istiyor.
Ankara Tabip Odası, Ergenekon terör örgütü davasında merhum Başbakan Bülent Ecevit'in tedavi sürecine ilişkin 'tanık' olarak ifade veren Dr. Mücahit Pehlivan'ı meslekten ihraç etmek için harekete geçti.
Oda, Ecevit'in rahatsızlandığı dönemde Başkent Üniversitesi'nde başhekimlik görevini yürüten Prof. Dr. Rengin Erdal'ın şikayeti üzerine, Pehlivan'dan savunma istedi.
Pehlivan, Ergenekon davasında verdiği ifadede "Kortizon tedavisini kestik, Ecevit iyileşti." diyerek Başkent Üniversitesi'ni yanlış tedavi uygulamakla suçlamıştı.
Bülent Ecevit'i iyileştiren doktor olarak anılan Pehlivan, yaptığı açıklamada, meslekten ihraç edilmek istendiğini söyledi.
İddialarının arkasında dururken, odanın savunma istemesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.
Kendisinin de karşı açıklamalar yapacağını dile getirdi.