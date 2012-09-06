ECB'den beklenen karar geldi

ECB'nin bugünkü toplantısının ardından, faiz oranlarının yüzde 0.75 olarak devam etmesi kararı verildi. Analistlerde, ECB Para Politikası Kurulu'nun faiz oranlarını değiştirmeyeceğini tahmin ediyorlardı.



Bugün TSİ 15:30'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi toplantı ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.



Euro, ECB'nin faiz kararı sonrasında iki ayın en yüksek seviyesini gördü.



Paritede şu dakika itibariyle işlemler 1,2631 seviyesinden geçiyor.