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Eboue’den Van Persie dersleri

Fatih Terim, Cris’in ağır bir oyuncu olması nedeni ile Manchester United’ın golcüsünün markajını genç Semih Kaya’ya verdi. Fildişili futbolcu Eboue ise takım arkadaşına, Arsenal’de beraber oynadığı Van Persie’yi anlattı.

18 Eylül 2012 Salı 10:00
Eboue’den Van Persie dersleri
Galatasaray’da, Manchester United ile yapılacak Şampiyonlar Ligi maçının heyecanı yaşanıyor. Old Trafford’da Sarı-Kırmızılılar'ı zorlayacak isimlerin başında ise kuşkusuz Robin Van Persie geliyor…
 
Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; İngiliz ekibinin 24 milyon Sterlin ödeyerek transfer ettiği Hollandalı golcüyü, kritik maçta Semih Kaya savunacak. Teknik direktör Fatih Terim, Cris’in  tecrübesine karşın yavaş olması nedeniyle bu görevi Semih’e verdi. Büyük bir sorumlulukla karşılaşan genç futbolcuya ilk destek de takım içinden geldi. Van Persie ile 6 yıl Arsenal’de birlikte oynayan Eboue, Hollandalı yıldızın tüm özelliklerini Semih’e anlattı.

Hollanda maçından tecrübesi var

Dün (17 Eylül)  özel işleri nedeniyle havalimanında yakaladığımız Eboue, Hürriyet’e bu eşleşmeyi değerlendirirken Semih’e güvendiğini söyledi. Van Persie’ye ve Manchester United’a saygı duyduğunu belirten Fildişili futbolcu, “Van Persie çok yetenekli bir oyuncu. Onunla uzun süre birlikte oynadım. Semih biraz sakin olsun yeterli. Ben ona güveniyorum. Van Persie’yi durdurabilir. Ayrıca Semih Hollanda milli maçında da Van Persie’ye karşı gayet iyi oynadı. Bu maçta daha dikkatli ve soğukkanlı olarak onu durduracaktır” dedi.

Semih ve Emre evlatlarım gibi

“Semih ve Emre Çolak benim evladım gibi” diyen ve takım içinde esprili kişiliği ile çok sevilen Eboue, M.United maçı hakkında da “Biz kendi oyunumuzu oynarsak bir sorun olmaz. Konsantre olup oyunumuza bakmalıyız. Böyle maçlarda iyi motive ve konsantre olmak çok önemli. En ufak bir hata bile sıkıntı yaratır” diye konuştu.

Cris’in ilk maçında Semih 11 yaşındaydı!

Galatasaray’ın savunmasında birlikte görev yapacak Cris ile Semih Kaya arasındaki yaş farkı dikkat çekiyor. Uzun süre Lyon forması giyen Cris, ilk Şampiyonlar Ligi maçına 18 Şubat 2003 tarihinde çıktı. Yarın kendisi ile beraber Old Trafford’da görev alacak Semih ise o tarihte sadece 11 yaşındaydı.

 
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