Eboue’den Terim açıklaması

Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulunan Emmanuel Eboue, Eskişehirspor maçında son dakikada yenilen gol nedeniyle herkesin gergin olduğunu vurgularken, ''Maçın bitiminde, kaptan olmanın verdiği sorumlulukla arkadaşlarımı toplayıp, bizi her zaman destekleyen, iyi ve kötü günümüzde yanımızda olan taraftarımıza gitmek istedim. Ama o gürültüde, birçok arkadaşımıza sesimi duyuramamanın vermiş olduğu sinirle topa vurdum. Bu hareketim nedeniyle gerçekten babam gibi gördüğüm, bana her zaman destek veren hocamla karşı karşıya getirilmeye çalışılmam beni çok üzdü'' ifadelerini kullandı.





Fatih Terim ile aralarında bir baba-oğul ilişkisi olduğuna dikkati çeken tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:





''Ne kadar stresli olursam olayım hocama karşı böyle bir davranış göstermem, söz konusu bile değil. Çünkü gerçekten kendisini babam gibi görüyorum ve saygı duyuyorum. Hareketimin bu şekilde yorumlanmasını şaşkınlıkla izliyorum.''