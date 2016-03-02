Düzce'de Ölçü Tartı Aletlerinin Kontrolü Yapıldı

Düzce Belediyesi tarafından muayene ile damga için ölçü ve tartı aletlerinin kontrolü yapıldı. Zabıta müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kontrollerin periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi.