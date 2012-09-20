'Düşürülen' F4 Necdet Özel'i çıldırttı!

Türkiye, haziran ayından bu yana, Akdeniz'de 2 şehit verilen F4 olayını konuşurken, son açıklama Genelkurmay'dan geldi.

Açıklamada, 'uçak düşürüldü' denirken, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir, köşesine, yaşanan süreçle ilgili ilginç ayrıntılar taşıdı.

Demir, 'F4 olayında bilinmeyen komutan emri' başlıklı yazıda, "Şimdi size hiç bilmediğiniz iki bomba bilgi aktaracağım" dedi ve devam etti: "Gerçeği söylemek gerekirse, aslında bu mesele bizzat Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’i de çileden çıkarmış. Kamuoyunda, basında sorulan soruları o da teker teker not alıp, bu işin uzmanı Hava Kuvvetleri ekibine sormuş. Hele bir keresinde, “Bu olayın aydınlanması TSK’nın onur meselesidir. Ne gerekiyorsa yapılacak. Hangi bilgi elde edilirse edilsin, hepsi kamuoyuyla paylaşılacak” diyerek o çok konuşulan ve uçak düştükten kısa süre sonra deniz yüzeyine vuran pilot postalları ile ilgili, “Bu nasıl oldu, beni ikna edeceksiniz” emrini vermiş.

Sonrasında bir büyük küvetten irice su dolu özel bir bölme hazırlanıp postallar içine konulmuş. Ardından da aynen denizde olduğu gibi postalların sabaha dek su yüzeyine vurması beklenmiş.

Komutan’ın da bizzat takip ettiği süreçte, uzman ekibi kurtaran postalların sonunda su yüzeyine vurması olmuş. Bu birinci bombaydı.

NEDEN SİLAHSIZ VE YALNIZ?

Şimdi de ikinci önemli bomba… Kabul edelim Genelkurmay’ın bu kadar detaylı ve samimi açıklamasına rağmen, ortada Türklerin elindeki bilgileri de aşan soru işaretleri hala var. Bunlardan bir bölümünün yanıtlarını vermeye çalışalım ki ilk madde çok önemli.

O da 22 Haziran’da Suriye’yle bu kadar gerginliğin olduğu bir ortamda böylesine kritik, sınırın dibinde icra edilecek bir uçuş görevine uçağımız neden yalnız, neden silahsız, neden korumasız ve bir tanesi teğmen olmak üzere eden bu kadar tecrübesiz bir ekiple gönderildi.

Bu sorunun yanıtı önemli… Çünkü Genelkurmay, Hava Kuvvetleri’ne aynen bu gerekçelerle sorumluların bulunarak haklarında idari işlem yapılması konusunda emir vermiş. Hava Kuvvetleri de bu konuda gerekenleri yapmış ve sorumlularına cezasını vermiş."

