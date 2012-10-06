Düşen mermi sayısı 3'e yükseldi

Hatay Valiliği, Suriye topraklarından atılan ikinci top mermisinin Türkiye'ye düştüğünü, buna karşılık Güveççi Hudur Karakolu'ndan 2 havan atışı ile karşılık verildiğini açıkladı.

Top mermisinin düştüğü yerin, en yakın yerleşim yeri olan Güveççi Köyü'ne 1.5 kilometre, Güveççi Hudut Karakolu'na ise yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olduğu vurgulandı.



VALİ: TEHLİKE YOK



Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, top veya havan topu mermisi düşen alanların sınır noktasındaki kırsal alan olduğunu il ve ilçe merkezleri ile yerleşim alanlarından bir tehlikenin söz konusu olmadığını bildirdi. Lekesiz, yaptığı açıklamada, "İl ve ilçe merkezimize top mermisi düşmedi. Düşeceğine de ihtimal vermiyoruz. İl merkezimiz sınırdan yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta, ilçe merkezlerimizden en yakın olan Yayladağı, o da çatışmaların olduğu yere 15 kilometre mesafede. Havan topu veya top mermisinin düştüğü yerlerin, Hatay il ve ilçe merkezleriyle alakası yok. Top veya havan topu mermisi düşen alanlar, tamamen sınır noktasındaki kırsal alanda" dedi.



7 YARALI GETİRİLDİ



Bu arada Türkiye sınırlarına top mermisi düşmesine neden olan Suriye'nin İdlip kentine bağlı Harabjoz köyünde Suriyeli ordusu ile muhalifler arasında süren çatışmada yaralanan 7 Suriyeli, Yayladağı İlçesi'ne bağlı Görentaş Köyü'ne getirildi. Buradan ambulanslara alınan ve ateşli silahla yaralandığı belirtilen Suriyeliler, götürüldüğü Antakya Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



ÜÇÜNCÜ TOP MERMİSİ DÜŞTÜ



Yayladağı İlçesi'ne bağlı Aşağıpullayazı Köyü'nün yerleşim alanına 800 metre uzaklıktaki kırsal alana saat 15.00 sıralarında Suriye ordusunun muhaliflere attığı bir top mermisi düştü. Merminin düştüğü alanda yerleşim merkezi olmaması nedeniyle ölen yada yaralanan olmadı. Bu mermi ile birlikte bugün Hatay sınırlara düşen top mermisi sayısı 3'e yükseldi.