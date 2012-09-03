Duruşmada acı haber

Ergenekon davasının bugünkü duruşmasında acı haber. Davanın tutuklu sanıklarından Yarbay Dönmez'e oğlunun ölüm haberi verildi. 2 gün izin verilen Dönmez, cenaze töreni için Bandırmaya yola çıktı...
Ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz...
Tutuklu Yarbay Mustafa Dönmez, oğlunun ölüm haberini duruşma salonunda aldı.
Ergenekon davasının bugünkü duruşmasında acı haber. Davanın tutuklu sanıklarından Yarbay Dönmez'e oğlunun ölüm haberi verildi. 2 gün izin verilen Dönmez, cenaze töreni için Bandırmaya yola çıktı...
Ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz...