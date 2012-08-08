Durgun suda Norveçli güldü

Atina-2004'ün altın, Pekin-2008'in gümüş madalyalı ismi Norveçli sporcu Eirik Veras Larsen, Eton Dorney parkurundaki final yarışını 3:26.462'lik derecesiyle ilk sırada bitirdi ve altın madalyayı boynuna taktı.
Kanadalı Adam van Koeverden'in 3:27.170'lik zamanıyla gümüş madalya kazandığı yarışta, Alman Max Hoff 3:27.759'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Kanadalı Adam van Koeverden'in 3:27.170'lik zamanıyla gümüş madalya kazandığı yarışta, Alman Max Hoff 3:27.759'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.