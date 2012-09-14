Dur sen daha yüzüne tüküreceğim

Akalın, sayfasına 'Yüzüne bir kere tüküreceğim dur sen, sakın karışıma çıkma yarabbi şükür dersin gerçi sen onada. Son nokta daha konmadı. Ben yüzüne tükürmedikçe' notunu düştü.

ALİŞAN "SEN ŞEYTANSIN" YAZMIŞTI



Alişan twitter'ına “Sen şeytansın, sakın bir daha karşıma çıkma” yazmış, Akalın ise “Beyinsiz olduğum için bir sürü insanla senin yüzünden papaz oldum. Hayatımdan sessizce çık” sözleriyle karşılık vermişti.



"Demet’le aramız bozuk "



Şaşırtıcı kavga ile ilgili ilk açıklama Alişan'dan gelmişti. Bodrum dönüşü Atatürk Havalimanı’nda habercilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, olanlardan üçüncü bir kadını sorumlu tutarak “Birisi ortaya bir dedikodu attı. Demet de bana sormadan bunun üzerine yorum yaptı. Yani başka bir kahpe yüzünden oldu. Demet’le konuştum ama aramız hâlâ soğuk.” demiş ve tüm ısrarlara rağmen ara bozan kişinin kim olduğunu söylememişti.