Dupont: ’’Türk sporcuları en iyisi’’

Bilardo Federasyonları Birliği Başkanı Jean Claude Dupont, Samsun'da düzenlenen Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası'nın dördüncü gününde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Bilardo Federasyonu'nun son 6-7 yıl içerisinde ciddi bir atak yaparak çok sayıda şampiyon çıkarttığını belirti.





Federasyon'un çok değişik projeye imza attığını ifade eden Dupont, ''Milli Eğitim Bakanlığı, bilardonun okullarda oynanmasını sağlayabilirse, diğer ülkelere örnek olacaktır. Bu çok ciddi bir projedir. Eskiden bilardodan para kazanılamıyordu, şimdi ciddi bir meslek oldu'' dedi.





Dün yapılan eleme gruplarında Türk sporculardan Barış Cin rakibi Walter Bax'e 3-0, diğer rakibi Bernd Sınger'i ise 3-2 yendi. Türk sporculardan Serdar Gümüş de Jean Reverchan'ı 3-1, Xavier Fenellosa'yı da 3-2 yendi.





Hacı Arap Yaman Thomas Ahres'i 3-1 yenerken, Ahmet Arslan Hajime Watanabe'ye 3-2 yenildi.