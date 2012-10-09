Dünya'nın sesini kaydettiler

Dünya'nın çevresindeki sesler yörüngedeki uydular tarafından kaydedildi. Gezegenin çevresindeki yüksek enerjili ve parçacıklarla dolu geniş bir radyasyonlu alandan geliyor. Şafak vakti daha yoğun olarak duyulabilen sesler güneş ışınları gezegen etrafındaki yüksek enerjili parçacıkların bulunduğu manyetosferden geçerken çıkıyor. İnsan kulağının duyabileceği boyuttaki sesler zaman zaman teknik aletlerin sesini zaman zaman kuş ötüşünü çağrıştırıyor. Frekans aralığının balina ve yunusların çıkardıkları seslerinkine çok yakın olduğu belirtiliyor.



