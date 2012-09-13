Dünyanın en iyi pilotları Fethiye’de

Dünyanın sayılı yamaç paraşütü ve paragliding merkezlerinden olan Ölüdeniz, Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 19-23 Ekim tarihlerinde 13'ncü kez yapılacak festival için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın önde gelen 600 profesyonel pilotunu ağırlayacak festival için Ölüdeniz Belediye Başkanı keramettin Yılmaz başkanlığında bir toplantı yapıldı. Festival komitesi üyelerinin de katıldığı toplantıda festival içeriği ve programı masaya yatırıldı.





Öncekilerden daha renkli bir festival olacak





Festival koordinatörü Kadri Tuğlu, bu yıl 13.sü yapılacak olan Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları'nda dünyanın değişik ülkelerinden 600 sporcunun yer alacağını belirtti.





Tuğlu, "Bu yıl yapılacak olan festival gerek bütçesi, gerek içeriği gerekse katılacak sporcuların kalitesi bakımından şimdiye kadar yapılanların en iyisi olacak. 55 ülkeden 600'e yakın akrobasi pilotu birbirinden ilginç nefes kesen gösterilerini yapacaklar. Türk Hava Kuvvetleri Türk Yıldızları ile programa katılacak. Yine Türkiye'nin ünlü pervaneli uçak akrobatı pilotu Ali İsmet Öztürk festivalimize katılacak ve 5 gün boyunca akşam saatlerinde gösteri yapacak. Yine Türk Hava Kurumu "Yarasa Adam" atlayıcılarıyla, , motorlu paraşütleriyle, model uçak gösterileri, sıcak hava balonu, mikrolight gösterileriyle festivalde yer alacaklar. Ayrıca Ölüdeniz'ki paraşüt pilotları olarak tandem(çoklu) yamaç paraşütleriyle aynı anda toplu sayıda atlayışla rekor denemesi yapacağız." dedi.





Festivalle sezon sonu hareketlenecek





Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz da festivali büyük bir heyecanla beklediklerini belirterek, 13. Uluslar arası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin Türkiye'nin bir markası olduğuna değindi. Bölgenin tanıtımı açısından son derece etkili olan festivalin Türk Yıldızları'nın katılımı ayrı bir değer kazanacağının altını çizen Yılmaz, festivalin sezonun son günlerinde Ölüdeniz'e büyük bir canlılık kazandıracağına inandıklarını ifade etti.



