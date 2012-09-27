Dünyanın en güvenli şifresi deşifre oldu

The Huffington Post'un haberine göre bankaların yaptığı tüm uyarılara rağmen hâlâ '1234', '1111', ve '0000' en çok kullanılan şifre kombinasyonları arasında yer alıyor. En popüler şifrelerin ise genellikle '19' sayısı ile başladığı kaydedildi. Araştırmacılar doğum tarihini şifre olarak kullananların şifrelerinin de aynı sıklıkla çalındığını hatırlattı.

Yılda 3,4 milyon şifrenin çalındığını belirten şirket araştırmacıları, çoğunlukla web siteleri için kullanılan bu şifrelerin ATM'ler için de iyi bir örnek olabileceğini ifade etti. Sıradan bir hırsızın bir ATM şifresini çözebilme şansı 10 binde bir iken deneme sayısıyla doğru orantılı olarak bu şansın arttığı görülüyor. NBC News'in haberine göre ise bu durumda bütün hesapların yüzde 10'undan fazlası, sadece bir tahminle hack'lenebilir.

Her altı ayda bir şifrelerin değiştirilmesi önerilen haberde, tüm şifrelerin üçte birinin sadece 61 varyasyon ile elde edildiği belirtiliyor.

(CİHAN)