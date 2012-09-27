Dünyanın en güvenli 4 rakamlı şifresi

Yılda 3,4 milyon şifrenin çalındığını belirten şirket araştırmacıları, çoğunlukla web siteleri için kullanılan bu şifrelerin ATM'ler için de iyi bir örnek olabileceğini ifade etti. Sıradan bir hırsızın bir ATM şifresini çözebilme şansı 10 binde bir iken deneme sayısıyla doğru orantılı olarak bu şansın arttığı görülüyor. NBC News'in haberine göre ise bu durumda bütün hesapların yüzde 10'undan fazlası, sadece bir tahminle hack'lenebilir.

Her altı ayda bir şifrelerin değiştirilmesi önerilen haberde, tüm şifrelerin üçte birinin sadece 61 varyasyon ile elde edildiği belirtiliyor. Deşifre olan '8068' şifresi artık kullanıcı için güvenli olmaktan çıktı.