Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Dünyanın en güvenli 4 rakamlı şifresi

Dünyanın en güvenili 4 haneli ATM şifresinin ’8068’ olarak açıklandı. Data Genetics şirketinin raporuna göre bu sayıların aynı sırada yer alması ihtimali yüz binde bir...

27 Eylül 2012 Perşembe 13:23
Dünyanın en güvenli 4 rakamlı şifresi

 

The Huffington Post'un haberine göre bankaların yaptığı tüm uyarılara rağmen hâlâ '1234', '1111', ve '0000' en çok kullanılan şifre kombinasyonları arasında yer alıyor. En popüler şifrelerin ise genellikle '19' sayısı ile başladığı kaydedildi. Araştırmacılar doğum tarihini şifre olarak kullananların şifrelerinin de aynı sıklıkla çalındığını hatırlattı.

Yılda 3,4 milyon şifrenin çalındığını belirten şirket araştırmacıları, çoğunlukla web siteleri için kullanılan bu şifrelerin ATM'ler için de iyi bir örnek olabileceğini ifade etti. Sıradan bir hırsızın bir ATM şifresini çözebilme şansı 10 binde bir iken deneme sayısıyla doğru orantılı olarak bu şansın arttığı görülüyor. NBC News'in haberine göre ise bu durumda bütün hesapların yüzde 10'undan fazlası, sadece bir tahminle hack'lenebilir.

Her altı ayda bir şifrelerin değiştirilmesi önerilen haberde, tüm şifrelerin üçte birinin sadece 61 varyasyon ile elde edildiği belirtiliyor.

Deşifre olan '8068' şifresi artık kullanıcı için güvenli olmaktan çıktı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim