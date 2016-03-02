Dünyada Doğal Afetlerden Ölenlerin Sayısı, 2015'te Önceki Yıla Göre İki Kat Arttı. Ytü Doğa Bilimleri Araştırma Mrk. Şükrü Ersoy başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ana Haber adlı programdan alınmıştır.



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Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Dünyada Doğal Afetlerden Ölenlerin Sayısı, 2015'te Önceki Yıla Göre İki Kat Arttı. Ytü Doğa Bilimleri Araştırma Mrk. Şükrü Ersoy başlığıyla verilen haber, Cnn Türk kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Dünyada Doğal Afetlerden Ölenlerin Sayısı, 2015'te Önceki Yıla Göre İki Kat Arttı. Ytü Doğa Bilimleri Araştırma Mrk. Şükrü Ersoy başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Dünyada Doğal Afetlerden Ölenlerin Sayısı, 2015'te Önceki Yıla Göre İki Kat Arttı. Ytü Doğa Bilimleri Araştırma Mrk. Şükrü Ersoy.