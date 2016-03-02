Dünyaca Ünla Dergi Forbes Dünyanın En Zenginleri Listesini Açıkladı. Türkiyeden 31 Kişi Listeye Girdi Murat Ülker. Hüsnü Özyeğin, Ferit Faik Şahenk, S. Sevim Ar başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan A Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ekonomi adlı programdan alınmıştır.



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Dünyaca Ünla Dergi Forbes Dünyanın En Zenginleri Listesini Açıkladı. Türkiyeden 31 Kişi Listeye Girdi Murat Ülker. Hüsnü Özyeğin, Ferit Faik Şahenk, S. Sevim Arsel. Erman Ilıcak. Mustafa Rahmi Koç. Mustafa Küçük, Şarık Tara