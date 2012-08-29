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Dünya şampiyonu boksör dünya evine giriyor

Bayanlar artı 82 kiloda Avrupa ve dünya şampiyonu olarak Türk boks tarihine adını altın harflerle yazdıran Şemsi Yaralı'yı evlilik heyecanı sardı.

29 Ağustos 2012 Çarşamba 16:10
Dünya şampiyonu boksör dünya evine giriyor
Fenerbahçe İncek Tesisleri'nde 2 Eylül Pazar günü hayatını Sağlık Bakanlığı İnşaat Daire Başkanlığı'nda görevli Hüseyin Yurtal ile birleştirecek Avrupa ve dünya şampiyonu milli boksöz Şemsi Yaralı, evlilik hazırlıklarını ve geleceğe ait düşüncelerini  anlattı.

Yaralı, ''Evlilik öncesinde tatlı bir telaş yaşıyorum. Evimizin dekorasyonu, gelinliğin dikilmesi, alışverişler heyecan verici. Evlenip yeni bir hayat kuracağım. Ancak, evlendikten sonra boksu bırakmayı düşünmüyorum. Fakat artık güzel yemekler yapmayı da istiyorum'' diye konuştu.

Yaralı, hayatının büyük bir bölümünün kamplarda geçtiğine işaret ederek, evlendikten sonra kısa bir dinlenmenin ardından tekrar boksa dönmek istediğini dile getirdi.

Milli boksör, ''Londra Olimpiyatları içimde bir uhde olarak kaldı, kısmet değilmiş. Ben üniversiteden antrenör olarak mezun oldum. Altyapıdan gelen gençlerin ne büyük zorluklarla hayatta kalma mücadelesi verdiklerini çok iyi biliyorum. Onların elinden tutup Türk sporuna armağan etmek istiyorum. Desteklendiğim ve küstürülmediğim sürece Türk boksuna hizmet edeceğim. Bundan sonra olimpiyatlara gidecek sporcular yetiştireceğim'' ifadesini kullandı.

''Mağduriyetimizi bildirdik''

Geçen yıl Avrupa şampiyonu olduğu halde hala ödül yönetmeliğindeki bazı maddelerden dolayı faydalanamadığını iddia eden Yaralı, şöyle devam etti:

''Mağduriyetimizi benim gibi Avrupa ve dünya şampiyonu olan Gülsüm Tatar ile Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yazılı olarak bildirdik. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a da ilettik. Sayın Başbakanımız, konuyu Gençlik ve Spor Bakanımız Suat Kılıç'a ileteceğini belirtti. İnşallah hayırlı bir haber gelir.''

Yaralı, bir aksilik olmaması halinde nikah şahitliğini Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın kardeşi Alparslan Çağlayan'ın, Gülsüm Tatar'ın da eşinin şahitliğini yapacağını kaydetti.

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