Dünya şampiyonası Türkiye’de yapılacak

Uluslararası Wushu Federasyonu (IWUF), Türkiye Wushu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz ve Asbaşkan Ahmet Faruk Ünsal'ın yaptığı sunum sonrasında değerlendirme yaparak, 5. Dünya Gençler Wushu Şampiyonası'nın Antalya'da yapılmasına karar verdi. 2014 yılında düzenlenecek şampiyonanın kesin tarihi daha sonra belirlenecek.





Bu arada, Macau'da başlayan 4. Dünya Gençler Wushu Şampiyonası'nda Türkiye, ilk gün müsabakaları sonunda bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Milli sporculardan Burak Akkaya, Taolu Chanquan (Boş El) mücadelesinde, toplam 40 kişinin yarıştığı grupta 9.48'lik derecesiyle gümüş madalyaya uzandı.





İlayda Emen ise Taolu Daushu (Kuzey Kılıcı) kategorisinde, 10 kişi arasında 9.35 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu.