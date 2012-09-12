Dünya Kupası Avrupa Grup Elemeleri toplu sonuçları

A Milli Takımın Estonya'yı 3-0 yendiği D Grubu'nda Romanya ve Hollanda rakiplerini 4'er golle geçerek puanlarını 6'ya çıkardı.
Diğer gruplarda ise sonuçlar şöyle:
A Grubu
Sırbistan 6-1 Galler
Belçika 1-1 Hırvatistan
İskoçya 1-1 Makedonya
B Grubu
Bulgaristan 1-0 Ermenistan
İtalya 2-0 Malta
C Grubu
İsveç 2-0 Kazakistan
Avusturya 1-2 Almanya
E Grubu
Kıbrıs Rum Kesimi 1-0 İzlanda
Norveç 2-1 Slovenya
İsviçre 2-0 Arnavutluk
F Grubu
İsrail 0-4 Rusya
Kuzey İrlanda 1-1 Lüksemburg
Portekiz 3-0 Azerbaycan
G Grubu
Bosna Hersek 4-1 Letonya
Slovakya 2-0 Liechtenstein
Yunanistan 2-0 Litvanya
H Grubu
San Marino 0-6 Karadağ
Polonya 2-0 Moldova
İngiltere 1-1 Ukrayna
I Grubu
Gürcistan 0-1 İspanya
Fransa 3-1 Beyaz Rusya