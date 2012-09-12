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Dünya Kupası Avrupa Grup Elemeleri toplu sonuçları

Dünya Kupası 2014 Avrupa Grup Elemeleri maçlarında Milli Takımımızın da yer aldığı D Grubu'ndaki diğer karşılaşmalar şu şekilde sonuçlandı.

12 Eylül 2012 Çarşamba 02:00
Dünya Kupası Avrupa Grup Elemeleri toplu sonuçları
A Milli Takımın Estonya'yı 3-0 yendiği D Grubu'nda Romanya ve Hollanda rakiplerini 4'er golle geçerek puanlarını 6'ya çıkardı.

Diğer gruplarda ise sonuçlar şöyle:

A Grubu

Sırbistan 6-1 Galler

Belçika 1-1 Hırvatistan

İskoçya 1-1 Makedonya

B Grubu

Bulgaristan 1-0 Ermenistan

İtalya 2-0 Malta 

C Grubu

İsveç 2-0 Kazakistan

Avusturya 1-2 Almanya

E Grubu

Kıbrıs Rum Kesimi 1-0 İzlanda

Norveç 2-1 Slovenya

İsviçre 2-0 Arnavutluk 

F Grubu

İsrail 0-4 Rusya

Kuzey İrlanda 1-1 Lüksemburg

Portekiz 3-0 Azerbaycan 

G Grubu

Bosna Hersek 4-1 Letonya

Slovakya 2-0 Liechtenstein

Yunanistan 2-0 Litvanya

H Grubu

San Marino 0-6 Karadağ

Polonya 2-0 Moldova

İngiltere 1-1 Ukrayna

I Grubu

Gürcistan 0-1 İspanya

Fransa 3-1 Beyaz Rusya











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