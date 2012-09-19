Dünya ikincisi destek bekliyor

Milli sporcu Nuri Çınar, 8-15 Eylül tarihleri arasında Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yapılan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 84 kilo Light Contact'ta Türkiye'ye gümüş madalya kazandırmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.





Aliağa Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Çınar, 2009 yılında izlediği Kick Boks Dünya Şampiyonu Badr Hari'den etkilenerek spora başladığını anlattı.





Aliağa'da oturduğunu ve 3.5 yıldır antrenman yapmak için İzmir'e gittiğini ifade eden Çınar, ''Bu sporu çok seviyorum. Başarılı olmak için de çok çalıştım. Her gün 3 saat antrenman yaptım. Antrenmanları hiç aksatmadım. Emeğimin karşılığını alacağımı biliyordum. Daha önce de Türkiye şampiyonu olmuştum'' dedi.





Çınar, ailesinin maddi sıkıntı içinde olduğunu anlatarak, maddi sorunlara rağmen ailesinin sporu bırakmaması için kendisinden desteklerini esirgemediğini söyledi.





Genç sporcu, antrenman yaptığı salonun ücretini de antrenörünün karşıladığını belirterek, ''Sporcu olarak beslenmeme dikkat etmem gerekiyor. Ancak yeterli beslenemiyorum. Para bulamadığım için antrenmana gidemediğim zamanlar oldu. Destek verilirse daha büyük başarılar kazanacağıma inanıyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak'' diye konuştu.





Genç sporcunun antrenörü Battal Arslanpay da, Çınar'ın hırslı olduğunu belirterek, ''Çok çalışıyordu, bu başarısını bekliyorduk'' dedi.