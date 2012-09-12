Dünya Bilardo Şampiyonası Samsun’da başladı









Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen şampiyona, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle start aldı.





Törene, Bilardo Federasyonlar Birliği Başkanı Jean Claude Dupont, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Uğur Kurugöllü, Atakum Belediye Başkanı Metin Burma, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ile bilardo severler katıldı.





Şampiyonaya, 3 dünya şampiyonluğu bulunan Fransız Jean Reverchon, 2 dünya şampiyonluğu bulunan Hollandalı Sander Jonen'in de aralarında bulunduğu 10 ülkeden 24 sporcu katılıyor. Sporcular, eleme gruplarının ardından geçilecek finallerde dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek.





Şampiyona, 16 Eylül'de sona erecek.