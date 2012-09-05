Dünya 2013’te kavrulacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Güneş'teki leke artışının Mart 2013'te tepe noktasına ulaşacağını belirterek, ''Buna küresel ısınma ve El Nino'yu da eklersek 2013'ün dünyanın en sıcak yıllarından biri olması bekleniyor'' dedi.

Kadıoğlu, Güneş'teki aktiviteler sırasında açığa çıkan enerjinin, alçak yörüngeli uyduların yükseklik kaybına, yörünge değiştirmesine ve Güneş'teki fırtınanın şiddetine göre uyduların yörüngelerinde ve işlevlerinde problemlere neden olduğunu söyledi.

Güneş lekeleri, güneş alevleri, koronal kütle fışkırmaları ve patlayan manyetik halkaların Güneş'in aktivitelerinden bazıları olduğunu vurgulayan Kadıoğlu, güneş aktivitelerinin, yaklaşık 11 yıllık periyotlarla tekrarlandığına dikkati çekti.

Kadıoğlu, güneş enerjisinin uzaya, elektromanyetik dalgalar ve güneş rüzgarı olmak üzere iki yolla taşındığını dile getirdi.

Güneş olaylarının teknolojik sistemlere yapacağı etkilerin, milyonlarca dolar ekonomik zarara neden olduğunun bilindiğine değinen Kadıoğlu, ''Güneş aktiviteleri, uyduları, haberleşmeyi, elektrik ve yüksek enerji hatlarını etkiler. Bu etkiler, Dünya'nın kuzeyindeki ülkelerde daha fazla görülür'' dedi. Şu an gelişmiş ülkelerin meteoroloji ve afet yönetimi uzmanları 2013 Mart'ı için hazırlıklar yapıyor'' diye konuştu.

''2013'TE MAKSİMUM OLACAK"

Güneş fırtınalarının, son 11 yıllık periyot sonunda, 2013 yılının ortalarına doğru maksimum olmasının beklendiğini vurgulayan Kadıoğlu, şöyle devam etti:

''Fırtınalar, 11 yıllık periyottan sonra tepe noktasından aşağı doğru inecek ve 11 yıl aranın ardından tekrar maksimum seviyede olacak. 2010'da Güneş'teki lekelerin minimum etkinlikte olmasına rağmen dünya en sıcak yıllarından birini yaşadı. Güneş lekelerindeki artışlar 2013'te ise tepe noktasına ulaşacak. Buna küresel ısınma ve El Nino'yu da eklersek 2013'ün dünyanın en sıcak yıllarından biri olması bekleniyor. Dolayısıyla küresel ısınma, El Nino ve Güneş'teki etkinliklerin de devreye girmesiyle 2013'ün 2010'a göre daha fazla sıcak olacağı tahmin ediliyor.''

"GÜNEŞ FIRTINASI UYARISI"

Öte yandan, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 4-6 Eylül tarihleri için uzay havası durumunda güneş fırtınası uyarısında bulundu.

AA