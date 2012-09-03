Dündar: 'Alex’i kolundan tutup kulüpten gönderemezsin'

Habertürk spor Genel Yayın Yönetmeni Halil Özer, yazar Serdar Ali Çelikler ve kaleci Aykut Erçetin'in stüdyo konuğu olarak katıldığı programa telefonla bağlanan gazeteci Uğur Dündar, Aziz Yıldırım'ın Gaziantepspor maçında stattaki kadın ve çocuk taraftarları azarlamasını eleştirdi.









Fenerbahçe taraftarını azarlayamazsın





Bir dönem Fenerbahçe yöneticiliği de yapan Uğur Dündar "Kimsenin Fenerbahçe taraftarını azarlamaya hakkı yok. Ben olsam Aziz Yıldırım'ı engellerdim. Manchester United Başkanı'nın eline mikrofon alıp kadın taraftarları azarladığını düşünebilir misiniz? Fenerbahçe'de bazı şeyler doğru gitmiyor.

Bugün Alex'in oyundan alındıktan sonra Aykut Kocaman'a bakışını hayatım boyunca unutmayacağım. Heykelini yaptırdığınız bir insanı çocuk gibi kolundan tutup kulüpten gönderiyorsunuz. Taraftara 'Şunu yap, bunu yap' diyemezsiniz. Koskoca Fenerbahçe camiası, sezona böyle başlamamalıydı" dedi.