Düğünden önce doğru cilt bakımı

Hayatımızın en mutlu günlerinden biridir düğün günü. Düğün gününde en güzel bayan gelinler olmalıdır. Bu bakımdan düğünden önce diyet programları ve cilt bakımı başlamalıdır. Düğün öncesinde cilt bakımı için uzmanımızdan cilt bakım önerilerini aldık.

Hazırlık aşaması

Düğün gününden altı ay önce hazırlıklara başlamak bizim yararımıza olacaktır. Dekolteli bir gelinlik tercih edecekseniz, açıkta kalan bölümlerin sivilcesiz olması göze hoş gelecektir. Böyle bir sıkıntı geçiciyse sorun bulunmamaktadır. Ama bu sorun sürekliyse dermatologa başvurmak çözümü kolaylaştıracaktır. Bu altı aylık dönemde cildinizi temiz tutmaya özen gösteriniz. Sabunun ciltteki yağ ve kiri arındırma gibi bir görevi vardır. Ama içeriğinde güçlü katkılar bulunan sabunlar aksine cildinizi kurutur ve kaşındırır. Aynı durum yüz üzerinde yapılacak temizleme için de geçerlidir.

Yüzünüzü sabunla yıkarken çok iyi temizlenmiş gibi hissediyor, cilt problemlerinize faydalı olmasını istiyorsanız sabun seçimini doğru yapmanız gerekir.

Dermatologlar sivilce ve cilt sorunu olanlar için kükürtlü ve zeytinyağlı sabunları öneririz. 3 ay öncesinden de düğün sırasında çekilecek fotoğraflarda güzel görünmek için glikolik asit ya da salisilik asit içeren bir temizleyiciyle yüzün temizlenmesini öneririz. Peeling bu işin olmazsa olmazlarındandır.



Sorular ve cevaplar

Genel hatlarıyla ifade ettiğim bu hazırlık sürecini daha iyi size ifade edebilmek için, soru ve cevap şeklinde anlatmak istiyorum.

Cildiniz nasıl güzel görünebilir?

Öncelikle düğün demek koşuşturmak ve stres demektir. Düzenli uyumaya, sinirlenmemeye, yüz masajı ve egzersizler yapmaya çalışın. Bol bol su için ve her gece makyajınızı mutlaka temizleyin.

Cilt bakımı için ne kadar zaman ayırmalıyız?

Düğünden 2 ay önce cildi bakıma almak bizim için yeterli olacaktır. Aslında sadece düğün için değil her zaman bakım yapmak, dermatologlara danışmak sizin için önemlidir.

Cildime yaptığım bakımı ne kadar koruyabilirim?

Düzenli olarak cildinize ayıracağınız 10 dakika aslında, sizi yıl boyunca külfetten kurtaracaktır. Kararında fondöten veya 15 koruma faktörlü güneş krem sürmeniz yararınıza olur. Böylelikle cildinizi güneş ışınlarından, hava kirliliğinden ve tüm dış etkenlerden kolaylıkla koruyabilirsiniz.

Cilt problemi karşısında ne yapmalıyım?

Sabah uyandığınızda eğer yüzünüzde bir sivilce çıkarsa sakın sıkmayın. Teninize uygun bir kapatıcı ile kamufle edebilirsiniz. Gözlerinizin altında siyah halkalar olması durumunda fondöten kurtarıcınız olabilir. Nikah öncesi iyi bir uyku ve içki içmemeniz cilt sağlığınız için gereklidir.

Evlilik öncesi bakım gereklidir

Cilde düzenli olarak peeling yaparsanız ölü hücrelerden kolay kurtulabilirsiniz. Eğer cildinizde lekeler varsa, bunun için fraksiyonel lazerden yardım alabilirsiniz.