Düğündeki ilginç detay !

İLK EVLİLİĞİ ALTI YIL SÜRDÜ

Emine Ün, 2003'te Emre Kınay ile sürpriz bir evlilik yapmış, altı yıl sonra da yollarını ayırmıştı. Ün, boşanmanın ardından kalbini kaptırdığı işadamı Tolga Karataş'la hafta sonu Sheraton Hotel'de evlendi.

KINAY BU İŞE ÇOK ŞAŞIRDI

Düğünün ardından çok konuşulacak bir detay ortaya çıktı!Günaydın'dan Başak Çokan'ın haberine göre Ün'ün, eski eşi Kınay'la da 2003'te aynı mekanda evlendiği anlaşıldı. Tek fark; otelin o zamanki adı Princess'tı, şimdiki adı ise Sheraton... Bu benzerliğe çok şaşıran Emre Kınay, yorum yapmak istemedi.