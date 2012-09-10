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Düğünde yoklama yaptı

Önceki akşam Benjamin Harvey’le nikah masasına oturan Hande Ataizi, konukların düğünden erken ayrılmasına izin vermedi. Bunu engellemek için yoklama bile yaptı!

10 Eylül 2012 Pazartesi 13:45
Düğünde yoklama yaptı

 

Gece yarısına kadar sürdü        

Hande Ataizi, uzun zamandır birlikte olduğu Benjamin Harvey’le önceki akşam  Şile'de düzenlenen törenle evlendi. Nikahı Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal’ın kıydığı törende, Ataizi’nin şahitliğini Muammer Brav, damadın şahitliğini ise Amerikalı bir arkadaşı yaptı. Sanat, şov ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini buluşturan düğün gece yarısına kadar devam etti.

Kimse buradan erken gidemez

Düğün boyunca yerinde duramayan, sık sık orkestranın önünden mikrofonu alıp “Seni çok seviyorum” diye eşine seslenen Hande Ataizi, dostlarının yaşadığı coşkuya ortak olmasını istedi. Bu nedenle düğün sonuna kadar hiçbir davetlinin alandan ayrılmasına fırsat vermedi. “Kimse buradan erken gidemez” diyen oyuncu, kaçan olup olmadığını anlamak için sık sık mikrofonla dostlarını anons etti, yoklama yaptı!

Düğünün ilerleyen saatlerinde konukların gittiğini gören Hande Ataizi eşine mikrofonu aldu ve onlara "Düğünüm devam ediyor, gitmeyin" diye seslendi. İnsanların gitmeye devam etmesi üzerinde Ataizi, mikrofonla bu kez de "Düğünümden erken gidenin a... k..." diyerek davetlileri önce kısa süreliğine şoke etti, sonra da güldürdü.
 
DEVLERDEN MESAJ VAR/_np/3289/17853289.jpg 

Ajda Pekkan ve Sezen Aksu, katılamadıkları düğüne tebrik mesajıyla birlikte çiçek buketleri gönderdi.

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