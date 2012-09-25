Düğünde polis dehşeti kamerada

Edirne'nin Süloğlu İlçesi'nde bir düğünde çıkan tartışmaya müdahale eden bir polis memuru ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Öfkelenen polis memuru kendisini görüntüleyen düğün kameramanına yumrukla saldırarak beylik tabancasıyla rastgele ateş etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, Edirne Emniyet Müdürü Cemil Ceylan, olayla ilgili idari soruşturma açıldığını söyledi.

Olay önceki gece 24.00 sıralarında Gözde ve Serhat Manaf çiftinin Süloğlu'ndaki düğününde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde havaya atılan paraları çocuklar toplamak istedi. Düğüne katılanlar da çocuklara engel olarak paraları orkestraya verdi. Çocukların yakınları bu duruma tepki gösterince taraflar arasında tartışma çıktı. Düğünün sonlandırılması için uyarı yapmak üzere gelen polis ekipleri de tartışmayı görünce müdahale etti. Bu sırada iki grubun arasında kalan polis memurlarından S.G., yere düştü. Buna sinirlenen polis memuru S.G., beylik tabancasını çekerek düğüne katılan ve tartışanların üzerine yürüdü. Düğün sahipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı sırada kendisini görüntüleyen düğün kameramanı Gökhan Boz'u fark eden polis memuru S.G., bir anda kameraya yumrukla saldırdıktan sonra silahını rastgele ateşledi. Silahtan çıkan kurşun şans eseri kimseye isabet etmezken, çıkan tartışmayı diğer polis memurları ve düğüne katılanlar yatıştırdı.

TABANCADAN ÇIKAN KURŞUN YANINDAN GEÇTİ

Kavganın düğünün bitimine kısa sürede kala çıktığını söyleyen kameraman Gökhan Boz, "Ben düğünlerde kameramanlık yapıyorum. Önceki gece Serhat ile Gözde'nin düğününün çekimini yapıyordum. Çıkan tartışmaya müdahale eden polis memurları ellerinde coplarla tartışmanın yaşandığı alandaki herkese saldırdı. Biber gazı sıkarak müdahale ettiler bu sırada polis memurlarından biri yere düştü. Kalktığında ise çok sinirlendi ve silahını çekerek kalabalığın üzerine yürüdü. Tartışmalar sürerken, benim kendisini kamera ile çektiğimi görünce direk bana saldırdı ve kameraya yumruk attı. Bu sırada kendisini tutmaya çalışanların arasından çıkarak elindeki silahını ateşledi. Kurşun şans eseri yanımdan geçti. Daha sonra herkesin araya girmesiyle tartışma yatıştırıldıö diye konuştu.

Bahçıvanlık yapan 25 yaşındaki damat Serhat Manaf ise düğünün son bölümünde bahşiş olarak atılan paralar nedeniyle tartışma çıktığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Düğünün sonuydu, biz arkadaşlarımızla ortada oynarken havaya para attılar. Bizde gelenek ortaya atılan paraları orkestraya veriliyor ama 2 küçük çocuk bunları almak isteyince arkadaşlarım müdahale etti. Daha sonra çocukların yakınları ile benim arkadaşlarım arasında tartışma çıktı. Düğünü sonlandırmak için gelen polisler çıkan tartışmaya ellerindeki coplar ve biber gazlarıyla müdahale etti. Bu sırada bir polis memuru eline silah alarak herkesin üzerine yürüdü. Yere düştüğü için çok sinirlenmiş, bir türlü sakinleştiremedik. Sonra kameramanı fark edip kameraya yumruk attı, bu sırada da elindeki silahını ateşledi. Allah'tan kimseye gelmedi kurşun"

"SORUŞTURMA AÇTIK"

Edirne Emniyet Müdürü Cemil Ceylan ise olayla ilgili idari soruşturma başlattıklarını söyledi. Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuruyla ilgili düğün gecesi çekilen görüntüler izlediğini kaydeden Ceylan, "Olayla ilgili görüntüleri izledim, savcılık adli ve bizde idari soruşturma başlattık. Görüntülerdeki polis memuru arkadaşımız 4 ay önce Havsa İlçesi'nden Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne görevlendirilmişti. İki taraf arasında şikayetçi olan yok ama görüntülere göre soruşturmamız başladı. Olaya müdahil olurken, taraf polis memurları taraf olmuşlar. İki tarafında hatası var, olayı bizlerde inceliyoruzö şeklinde konuştu.

BİR ELİNDE SİLAH, DİĞER ELİNDE BİBER GAZI

Düğün kameramanı Gökhan Boz kaydettiği görüntülerde bir elinde silah diğer elinde biber gazı tutan polis memuru S.G.'yi diğer arkadaşları sakinleştirmeye çalışıyor. Diğer polis memurunun elinden silahı almaya çalıştığı S.G., düğün sahipleriyle tartışıyor. Bu tartışmalar ve itişmeler sürerken, kendisini bir kameranın görüntülediğini fark eden S.G., yumrukla kameraya saldırıyor ve o sırada kendisini tutanlardan sıyrılarak elindeki silahı ateşliyor. Tabancadan çıkan kurşun şans eseri kimseye isabet etmezken, polis memuru S.G. diğer polislerce düğün alanından uzaklaştırılıyor.

DHA