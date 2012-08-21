Düğüm Kadiköy'de çözülecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Spartak Moskova'ya 2-1 mağlup oldu ve tur ümitlerini İstanbul'daki rövanş mücadelesine bıraktı. Sarı-lacivertli ekibin maçtaki tek golünü Hollandalı golcü Dirk Kuyt kaydetti.



Bu maçın rövanşı ise 28 Ağustos Salı günü Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak.



Fenerbahçe, mücadeleye rakip sahada yoğun bir baskıyla başladı. Rakibinin savunmadan rahat çıkmasına izim vermeyen temsilcimiz, ev sahibinin oyunda üstün olmasını engelledi.



Ancal Spartak Moskova, 10'uncu dakikadan sonra biraz olsun toparlandı ve kanatları kullanmaya başladı. Üst üste tehlikeli ataklar geliştiren Moskovalı hücum oyuncularına, Fenerbahçe savunması ve kaleci Mert Günok, gol izni vermedi.

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Fenerbahçe, kalesindeki ilk ciddi gol tehlikesini ise maçın 24. dakikasında yaşadı. Sağ kanattan hızlı gelişen Spartak Moskova atağında Evgeni Makeev, arka direğe çok etkili bir orta yaptı. Ancak orda gelişine vurmak isteyen Bilyaletdinov, istediği vuruşu yapamadı ve topu yandan auta yolladı.



Dakikalar ilerledikçe oyunda tekrar dengeyi bulan Sarı-lacivertliler, ilk önemli pozisyonunu da 35. dakikada buldu. Mehmet Topuz'un güzel pasıyla ceza sahasına giren Cristian, Moussa Sow'a bıraktı. Sow'un zor pozisyonda vuruşu ise üstten auta gitti.



İlk yarının kalan bölümünde ise Fenerbahçe, topu ayağında daha fazla tutan taraftı. Orta sahadaki paslaşmayla rakibi üzerinde baskı kuran sarı-lacivertliler, devre sonuna kadar oyuna hakimdi. İlk 45 dakikalık bölümde gol sesi çıkmadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.



İkinci yarıya ise ev sahibi Spartak Moskova, daha istekli başladı. Orta sahada topun konrtolünü eline geçiren Moskova ekibi, buna rağmen tehlikeli bir posizyon üretemedi.



Mücadelenin 56. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan hareketlenen Mehmet Topuz'un etkili ortasına çok iyi yükselen Cristian Baroni, uzak köşeye kafa vuruşunu yaptı. Luzhniki Stadı'ndaki Türk futbolseverler 'gol' diye ayağa kalkmışken, kaleci Dikan'ın inanılmaz kurtarışı geldi.



Bu pozisyondan 2 dakika sonra ise Spartak Moskova'nın golü geldi. Sol kanattan Kombarov'un ara pasına hareketlenen Emenike, tek vuruşla Merk Günok'u mağlup etti ve Spartak Moskova'yı 1-0 öne geçirdi.



Ancak Fenerbahçe'nin teslim olmaya niyeti yoktu. 65. dakikada Selçuk Şahin'in uzun topuna hareketlenen Moussa Sow, harika bir kafa pasıyla Kuyt'u boş durumda topla buluşturdu. Hollandalı da düzgün bir vuruşla Fenerbahçe'yi yeniden skora ortak etti ve 1-1'lik eşitliği sağladı.



Ev sahibi, beraberlik golünden sonra tekrar Fenerbahçe kalesine yüklendi ve 69'da yeniden öne geçti. Sağ taraftan Aiden Mcgeady'nin kullandığı köşe vuruşunda Dmitri Kombarov arka direkte gelişine sol ayağıyla vurdu ve topu ağlara gönderdi.



Golden sonra farkı 2'ye çıkarmak isteyen Spartak Moskova'nın atakları yoğunlaştı. İlk yarıda olduğu gibi kanatları kullanmak isteyen Rus ekibi, buna rağmen Fenerbahçe savunmasını aşamadı. Son bölümde başka gol olmadı ve play-off turunun ilk maçı Spartak Moskova'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Bu maçın rövanşı ise 28 Ağustos Salı günü Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak.