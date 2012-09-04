DP Genel Başkanı şehit cenazesinde bayıldı

Piyade Üsteğmen Sami Çiftçi'nin cenazesi Afyonkarahisar'da gözyaşları arasında yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Cenaze namazında başını tabuta çarpınca sol kaşı açılan ve baygınlık geçiren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, hastanede tedaviye alındı.

Üsteğmen Çiftçi için evininin önünde taziye çadırı kuruldu. Törende bayılan anne Hanım Çiftçi'yi yanındakiler kaldırıp ayakta tutmaya çalıştı. Helallik alındıktan sonra şehidin naaşı cenaze aracıyla İmaret Camii'ne götürüldü. Tabutun yanına giden baba Mehmet Çiftçi, "Oğlum beni bırakıp nereye gittin? Bir ses ver. Gittiğin yerden beni ara" derken, kızı Zeynep ile birlikte eşinin Türk bayrağına sarılı tabutun yanına giden Ayşe Çiftçi,"Aşkım beni bırakıp nereye gittin" diyerek ağladı. Bu sırada şehidin kızı Zeynep ise "Anne ben babamı bırakıp gitmek istemiyorum" dedi. Daha sonra kızı ile birlikte tabutun yanında oturan Ayşe Çiftçi, eşinin fotoğrafını okşadı ve "Bak kızım baban burada" dedi.

ŞEHİT EŞİ AĞLATTI

Cenaze namazı öncesinde yanındaki kadın astsubay ile birlikte eşinin tabutunun yanına son kez giden Ayşe Çiftçi, astsubaya "Başı burası mı diye" sordu. "Evet" yanıtını alan Çiftçi, "Bak halen sıcak. Sıcaklığımı hissediyor musun? Ben hissediyorum" dedi. Ardından eşinin tabutuna başını dayayan Ayşe Çiftçi, "Aşkım başımı yine senin başına dayadım. Başım yine başının üstünde" diye gözyaşı döktü.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katıldığı cenaze töreninde yaklaşık 10 bin kişi katıldı.Şehidin babası Mehmet Çiftçi'ye başsağlığı dileyen Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz, bir süre gözyaşını tutamadı. Bu sırada cami avlusundaki bazı kişiler, CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'e "Neden bu terörü bitirmiyorsunuz?" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Öner, "Biz Meclis'i toplantıya çağırdık. Ancak kimse Meclis'e gelmedi" diye karşılık verdi.

DP GENEL BAŞKANI BAYILDI

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal cenaze namazı kılmak için saf tuttuğu sırada fenalaşarak yere düştü. Başını tabuta çarpan ve sol kaşı açılan Uysal, bayıldı. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Uysal, Bakan Eroğlu'nun tavsiyesi üzerine hastaneye götürüldü. Cenaze namazı kılındığı sırada şehidin babası Mehmet Çiftçi de fenalık geçirdi. Çiftçi'ye sağlık görevlileri müdahale etti. Cenaze,Kocatepe Asri Mezarlığı'ndaki Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

EDİRNE DE ŞEHİDİNE AĞLADI

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki terör saldırısında şehit olan er Emrah Karataban'nın cenazesi, Edirne'nin İpsala ilçesinde toprağa verildi. Şehit Karataban'ın cenazesi, Çorlu Havaalanı'ndan alınarak, Kumdere köyündeki baba ocağına getirildi. Şehit cenazesinin evinin önüne gelişi sırasında babası Süleyman ve annesi Nuray Karataban gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi, İl Müftü Vekili Mehmet Karahan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Törene katılan çok sayıda vatandaş, sloganlarla terör örgütünü lanetledi.