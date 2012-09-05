Down sendromlu çocuğa uçakta 1. sınıf engeli

ABD’nin New Jersey eyaletinden Los Angeles’a gitmek üzere uçağa binen Joan ile Robert Vanderhorst’a yanlarında 16 yaşındaki down sendromlu oğulları Bede olduğu için birinci sınıfta uçamayacakları söylendi.

Ayrımcılık yapıldığını iddia eden çift şimdi “herkesin eşit olduğunu ispatlamak” için havayolu şirketine dava açmaya hazırlanıyor.

Kaliforniya’daki evlerine gitmek için uçağa binen Vanderhorst çifti birinci sınıf kabinindeki yerlerine oturmak isteyince hostes tarafından engellendi.

Çifte kabinin kokpite çok yakın olduğunu ve down sendromlu oğullarının pilotun dikkatini dağıtabileceğini söyleyen yetkililer aileye başka bir uçuşta yer ayırabileceklerini söyledi.

Havayolu şirketi çalışanlarının bu davranışı karşısında Bede’in 5 yaşındaki bir çocuktan daha yaramaz olmadığını ispatlamak isteyen çift oğullarını sakin bir şekilde oturup uçağa binmesini beklerken görüntüledi.

Amerikan KTLA televizyonuna konuşan çift evlerine ekonomi sınıfıyla uçtuklarını ve kendilerine herhangi bir para iadesi yapılmadığını söyledi.

Robert Vanderhorst havayolu şirketi ve onlar gibi düşünen insanlara bir ders vererek onlara insanlara saygı göstermeyi öğretmek istediklerini söyledi.