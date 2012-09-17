Döviz, parite, altın ve petrol fiyatları

Mynet Özel Haber: Selçuk Altun

Dolar, serbest piyasada haftaya 1.7940 TL seviyelerinden başladı. Euro'nun satış fiyatı ise 2.3550 TL seviyesinde bulunuyor.



Analistlere göre, serbest piyasa dolar/TL kurunda satışların gelmesi durumunda destek olarak 1.7950, 1.7900, 1.7850 seviyeleri mevcut. Alımlarda ise 1.8000, 1.8040, 1.8150 seviyeleri direnç olacak.



Uluslararası piyasalara baktığımızda, Euro/dolar paritesinde işlemler bu sabah 1,3130 civarında hareket ediyor. Parite, geçtiğimiz haftayı 1.3129'dan kapatmıştı.



Emtia fiyatlarına baktığımızda, en yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı 99.14 dolardan işlem görüyor.



Brent petrolün varili ise 116,79 dolardan satılıyor.



Altının onsu şu dakikalarda 1.775,65 dolardan fiyatlandırılıyor.

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