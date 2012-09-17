Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Döviz, parite, altın ve petrol fiyatları

Yaz ayları boyunca 1.78-1.83 arasında gezinen dolar kuru, bu bant aralığındaki seyrini sürdürüyor.

17 Eylül 2012 Pazartesi 09:50
Döviz, parite, altın ve petrol fiyatları

Mynet Özel Haber: Selçuk Altun
Dolar, serbest piyasada haftaya 1.7940 TL seviyelerinden başladı. Euro'nun satış fiyatı ise 2.3550 TL seviyesinde bulunuyor.

Analistlere göre, serbest piyasa dolar/TL kurunda satışların gelmesi durumunda destek olarak 1.7950, 1.7900, 1.7850 seviyeleri mevcut. Alımlarda ise 1.8000, 1.8040, 1.8150 seviyeleri direnç olacak.

Uluslararası piyasalara baktığımızda, Euro/dolar paritesinde işlemler bu sabah 1,3130 civarında hareket ediyor. Parite, geçtiğimiz haftayı 1.3129'dan kapatmıştı.

Emtia fiyatlarına baktığımızda, en yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı 99.14 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili ise 116,79 dolardan satılıyor.

Altının onsu şu dakikalarda 1.775,65 dolardan fiyatlandırılıyor.

 

DÖVİZ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİ ANINDA İZLEYİN

 

BORSAYI CANLI VE ÜCRETSİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim