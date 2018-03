Dönüşüm yasaları kafaları karıştırdı

Peki, vatandaşlar bunları nasıl ayırt edecek?



5 Ekim’de yapılan yıkımlarla başlayan kentsel dönüşüm süreci hala birçok soru işareti taşıyor. Aslında afet yasası olarak planlanan yasa geldiği noktada tamamen kentsel dönüşüm olarak algılanırken, konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, yasayla ilgili birçok kişinin yanlış bilgi sahibi olduğunu söyledi.



Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümünün planlandığı bu yasayı ne vatandaşların ne de diğer kesimlerin pek bilmediğine işaret eden Kiraz, “Kentsel dönüşüm Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Esenler’de yaptığı yıkım ise Beyoğlu Belediye’sinin Okmeydanı’nda yaptığı proje nedir? Fikirtepe kentsel dönüşüm alanı mıdır, yoksa Fikirtepe’de yapılan bir imar artışı mıdır? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygulamaları nerelerde olacaktır?” dedi.



Belediyeler de yapıyor

Tüm Türkiye’de kentsel dönüşümü öngören ‘Afet Riski altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası’ ile Belediyeler Kanunu’nda yer alan kentsel dönüşüm yasasının hükümlerinin birbirinin aynı olmadığına işaret eden Kiraz, şunları söyledi:

“Belediyeler Kanunu’na göre belediyelerinde kentsel dönüşüm yapma hakları vardır. Belediyelerin kentsel dönüşüm uygulamaları daha planlı, daha katılımcı ve uzlaşma öngören yasalardır. Türkiye’nin en başarılı kentsel dönüşüm örneği Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın önderliğinde yapılan Dikmen Vadisi projesi adı da verilen kentsel dönüşüm uygulamasıdır. Burası tamamı ile gecekondu olan bir bölge iken bu kentsel dönüşüm projesi ile gecekondulaşma sorunu bizzat gecekondu sahiplerinin onayı ve uzlaşma ile çözülmüş, birçok alan yeşil alan olarak uygulamaya konu edilmiş ve daha yaşanılır ve yeşil bir kentsel dönüşüm uygulanmıştır. Yine bugünlerde konuşulan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın da Okmeydanı’nda uygulamak istediği kentsel dönüşüm projesi böyle bir projedir. Tüm bu kentsel dönüşüm uygulamaları Belediyeler Kanunu ile yapılan ve uzlaşma esasına dayanan kentsel dönüşümlerdir.”





‘Sıkıntı yaşanır’

Kiraz, Fikirtepe’deki uygulamanın ise bir kentsel dönüşüm projesi olmadığının altını çizerek, bölgede imar artıştı yapılarak bir yenileme yapılmak istendiğini söyledi. Bölgenin master plan çizilmeden, tamamen adaların birbirine birleştirilmesi ve bu suretle imar artışı verildiğini anlatan Kiraz, bu uygulamanın sonrasında şehrin bu bölgesinde oluşabilecek sıkıntıların yaşanarak görüleceğini öne sürdü.



Yeni yasanın 3 ayağı var



Belediyeler veya Fikirtepe örneği dışında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu’nun 3 temel süreci bünyesinde barındırdığını belirten Avukat Ali Güvenç Kiraz, bunların afet riski altındaki alanların ve riskli yapıların tespiti, bu alanların ve riskli yapıların yıkımı ve bu alanlarda ve riskli yapılarda inşaat faaliyetleri olduğunu kaydetti.



1- Yetki kimde toplanacak?

Kiraz, yeni yasa kapsamında riskli alanlar konusunda yetkinin Bakanlar Kurulu’nda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bir bölgenin riskli alan olarak tespiti konusunda yapılacak tüm çalışmalar sonrasında bu alanların ilanı yetkisi Bakanlar Kuruluna verildi. Riskli yapı tespiti ise farklıdır. Riskli yapıların tespitini taşınmaz sahipleri veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış kuruluşlardan talep edecektir. Riskli yapı tespit raporunun tüm maliklere tebliğ edilmesi zorunludur. Bu tebliğden itibaren tespite itiraz edenlerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 15 gün içerisinde itiraz etme veya hukuk mahkemelerine giderek tespite itiraz davası (Yönetmelik 6.madde ile) açmaları gerekmektedir.”



2- Yıkım nasıl olacak?

Yasanın, lisanslandırılmış kuruluşlar tarafından riskli olduğu tespit edilen yapıların yıkımı konusunda önce vatandaşların kendilerine yıkım hakkı tanıdığını vurgulayan Kiraz, şöyle konuştu:

“Riskli olduğu tespit edilen ve itirazları sonuçsuz kalan taşınmazlar ile ilgili 60 gün içerisinde yıkım öngörülüyor. Bu sürede taşınmazlarını yıkmayan vatandaşlara idare son kez makul bir süre daha veriyor ve bu süreye riayet edilmezse riskli yapıyı idare yıkıyor. Eğer taşınmazı idare yıkarsa yıkım ücretini tapuya hisse oranında yansıtırken, şerh koyduruyor. Burada, yıkım sürecinde hiçbir şekilde bir oran ve onay aranmadığının önemle belirtilmesi gerekiyor. İdare vatandaşa yıkım şansı veriyor, vatandaş yıkmazsa kendisi yıkıyor.”



3- 2/3 şartı ne ifade ediyor?

Riskli alanlarda yıkımlardan sonra yeniden yapımda vatandaşlara bir hak tanınsa da bakanlığın TOKİ aracılığıyla proje yapma hakkı bulunduğunu dile getiren Kiraz, “Riskli yapılarda durum farklı; yasayla vatandaşlara taşınmazlarının arsa paylarının 2/3’ü oranında bir araya gelerek taşınmazı kendilerinin yeniden yapması imkanı sağlandı. Bu durumda kat karşılığı, hasılat paylaşımı gibi modellerle yeni binalar yapılabilecek” dedi.

Yasaya göre, 2/3 oranında ulaşılması halinde onay vermeyenin 1/3’ün payının, yıkım yapıldığı için sadece arsa payıyla ifade edileceğini anlatan Kiraz, “Bu arsa payı açık arttırma suretiyle diğer paydaşlara veya kat maliklerine teklif edilecek. Bu payı alan çıkmazsa payı idare satın alacak” dedi.



Projeden konut alanın evini bedava taşıyacak



Sektöre kentsel dönüşüm ve yenileme projesiyle giriş yapan Yapı Türk’ün Halkalı’da inşa ettiği ilk konut projesi Elitistpark’ta, lansmana çıkmadan önce projenin yarısı satıldı. Kalan daireler için farklı bir kampanyaya imza atan firma, ‘Taşıması bizden’ kampanyası ile projeden ev alanların taşınma masraflarının tamamını üstleniyor. Bu kapsamda projeden daire satın alanların evlerini ücretsiz olarak taşıyacak olan firma, Ulusoy ile anlaşma sağladı.



Ulusoy’la işbirliği

Kampanya ile ilgili konuşan Yapı Türk Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Günal, “Taşınmak, her ailenin en büyük sorunlarından biridir. Taşınma ekstra masraf demektir. Biz bu sorunun önüne geçmek için sektörün lideri Ulusoy ile işbirliğine gittik. Daire alan ailelerin taşınma masraflarını biz karşılıyoruz” dedi. Günal, “Ayrıca, projemizde görevli teknik ekibimiz de tüm montaj ve teknik servis işlemlerinde ücretsiz destek verecek” dedi.

15.5 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Günal, inşaata başladıktan bir süre sonra birinci etabı satıp daire sahiplerine teslim ettiklerini belirtti.



Teslime hazırlanıyor

İkinci etabı ise 2 ay içinde teslim edeceklerini anlatan Günal, şunları söyledi: “Elitistpark 6 dönüm arazi üzerine inşa edildi. Arazi ortalama 100 metrekare büyüklüğünde 54 parselden oluşuyordu. Tüm parsel sahiplerini bulmak, arsa üzerinde ikamet edenler ile anlaşarak onların taşınmasına yardımcı olmak, kimseyi üzmeden, mağdur etmeden araziyi hazır hale getirmek çok uzun sürdü. Bu zaman zarfında 2 proje daha yapılabilirdi ama biz zoru seçtik. Eski fotoğraflarla şimdiki fotoğrafı karşılaştırınca işte asıl Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesi budur diyoruz.”



‘60 yıllık mülkiyet problemini bitireceğiz’



Sultanbeyli’deki mülkiyet sorunuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 60 yıldır süren mülkiyet probleminin biteceğini söyledi. Üzerinde en fazla yoğunlaştıkları konunun mülkiyet problemi olduğunu söyleyen Keskin, Sultanbeyli’nin asıl probleminin hazine arazisi değil, hisseli parsellerle ilgili olduğunu belirtti.

Keskin, şöyle konuştu: “Anadolu’dan gelenler Sultanbeyli’deki arazileri işgal etmek yerine, sahiplerinden, kök hissedarlarından bedel ödeyerek satın almışlardır. Sultanbeyli’de 2B arazi sahiplerinin hak sahibi olabilmesi için Maliye Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu bir süre var. Ekim ayının sonuna kadar müracaat etmeleri gerekiyor. Müracaat etmedikleri takdirde hak sahibi görünmeyecekler.”



Son 50 dairede fiyatlar 219 bin liradan başlıyor



Aris Yapı tarafından Beylikdüzü’nde hayata geçirilen Aris Park Residence’ta farklı ödeme seçenekleri bulunuyor. Erken teslim edilmesi planlanan daireler için anlaşmalı bankalardan kullanılacak konut kredisinin yanı sıra şirket bünyesinde 40 ay sıfır faiz imkânı sunan Aris Park, ayrıca kişiye özel ödeme seçeneklerini de sunuyor. Her biri 14 katlı olmak üzere 3 bloktan oluşan projede toplamda 267 daire bulunuyor.

Konut büyüklüklerinin 61, 121 ve 171metrekare arasında değiştiği projede son 50 dairenin fiyatları 219 bin liradan başlıyor. Projede, yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, çocuk oyun odaları gibi donatılar bulunuyor.



Hemen teslim projede 120 ay vade seçeneği



Toki Emlak Konut GYO’nun Lüleburgaz’da hayata geçirdiği Burgazkent’te hemen teslim 3+1 daireler 122 bin liradan başlıyor. Projede toplam 752 adet daire ve 52 adet villa yer alıyor. Yüzde 85’i satılan projede uygun ödeme seçenekleri sunuluyor. Bu kapsamda yüzde 10 peşinat ödeniyor. Kalan tutar ise 24 ayda sıfırdan başlayan faiz oranları ve değişen faiz oranları ile 120 aya kadar vadelendirilebiliyor. Diğer bir seçenekte ise yüzde 5 oranında ilk peşinat ödemesi yapılıyor. Yüzde 10 oranındaki ikinci peşinat ise 12 ay sonra gerçekleştirilirken, kalan tutar vade farksız olarak 60 ay boyunca taksitlendirilebilerek ödenebiliyor.



Onaltıdokuz, Müsiad Fuarı’na sponsor oldu



Four Seasons Bosphorus ve Four Seasons Sultanahmet otellerinin yatırımcısı Astay Gayrimenkul’un, lüks konut projesi olan OnaltıDokuz İstanbul, 14. MÜSİAD Uluslararası Fuarı ve 16. Uluslararası İş Forumu (IBF) Kongresi ana sponsorluğunu üstlendi. OnaltıDokuz İstanbul, fuarda 86 ülkeden 5000 yabancı iş adamıyla buluşuyor. Fuara katılan işadamları ve ziyaretçiler OnaltıDokuz İstanbul’un, 36, 32 ve 27 katlı üç bloktan oluşan rezidans ve apart daire seçeneklerini yakından tanıma fırsatı yakalıyor.



42 METRE YÜKSEKTE EV SATACAK



Eski likör fabrikasının yerine yapılacak proje için 2 milyon dolara 42 metre yüksekliğinde satış ofisi tasarlanıyor. Tanıtımına dünyaca ünlü bir yıldızın katılacağı proje için İtalya’dan özel olarak çınar ağaçları da getirtiliyor



İstanbul’un en değerli arsalarından biri olan Mecidiyeköy’deki eski likör fabrikasının yerine yapılacak proje 42 metrelik satış ofisiyle de adından sıkça söz ettirecek. 2 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek satış ofisi çelik konstrüksiyondan yapılacak. 450 ton çeliğin kullanıldığı satış ofisinin en tepesinden deniz bile görülebilecek. Toplam 7 katlı olarak tasarlanan ofiste her bir kat farklı bir kurguyla donatılırken, buradan daire alanlar en üst katta özel olarak hazırlanan odada satış sözleşmelerini imzalayacaklar.

Projeyi hayata geçiren Viatrans-Meydanbey Ortak Girişimi Satış ve Pazarlama Müdürü Türkan Sönmez, Türkiye’nin en yüksek satış ofisini hayata geçirdiklerini belirterek, “Türkiye’de bu kadar yükseklikte bir satış ofisi daha yok. Projenin kalitesine göre oldukça farklı bir tasarımla burayı hayata geçiriyoruz” dedi.

Projenin çok farklı unsurlar barındıracağını anlatan Sönmez, “Burada örnek daire yapmayacağız, fakat konut almak isteyenlere tüm projeyi hissettirecek unsurlara yer vereceğiz. Projenin dekorasyonu için dünyaca ünlü isimlerle çalışacağız” dedi.



İtalya’dan çınar transferi

Sönmez, projeye İsviçre kalitesini yansıtacaklarını anlatarak, “İsviçre saati, bankası ve lüks yaşamıyla ünlü bir yer. Burada da lüks yaşamı ön plana çıkaracağız. Mesela İtalya’dan özel olarak 18 tane asırlık çınar ağacını ekim sonuna kadar getireceğiz. Bunun için de dünyanın en büyük ağaç taşıyıcılarından birini kullanacağız. Projede tescilli çınar ağaçları var. Yeni gelenlerle birlikte burası çınar bahçesi olacak” diye konuştu.



Lansmana dünya yıldızı gelecek



250 rezidansın ve ofislerin yer aldığı projede 220 odalı otel için anlaşma da yapıldı. İki kuleden oluşan projenin tüm konutlarının deniz manzarası bulunuyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak görkemli bir lansmanla satışların başlayacağı projenin tanıtımına, dünyaca ünlü bir yıldızın da katılması planlanıyor.



Rusları ve İngilizleri hamam merakı sardı



Araplardan sonra Rus ve İngiliz zenginler de evlerine hamam yaptırmaya başladı. Dünyaca ünlü ‘Turkish Bath’ 300 bin doları bulan rakamlara rağmen ilgi görüyor. Türkiye’ye gelen zengin turistlerin kaldıkları lüks otellerde gördükleri Türk hamamlarından çok etkilendiklerini söyleyen Temmer Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, özellikle Rus ve İngiliz zenginlerinin hamam yaptırdıklarını belirtti.

Mütekabiliyet yasasıyla birlikte Türkiye’den ev almak isteyen Dubai, Kuveyt ve Katar zenginlerinin de baktıkları evlerde hamam olmasını istediklerini anlatan Çetinkaya, “Altın musluklardan tutun da altın taşlara kadar birçok detay düşünülüyor. Hatta mermer üzerine Osmanlı desenleriyle süs isteyenler bile oluyor” dedi. Çetinkaya, “Bazı yabancılar tarihi hamamların aynısını evlerine istiyor. Son dönemde yurtdışından gelen hamam siparişleri kat kat arttı. Bu durum Türkiye’nin tanıtımı açısından bizi mutlu ediyor” dedi.

Talepleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Çetinkaya, Arap zenginlerinin kendi ülkelerinde yaptırdıkları saraylarda da Türk hamamı siparişi aldıklarını ifade ederek, İstanbul’da artık hamam konusunda uzmanlaşmaya başlayan firmaların olduğunu söyledi.



Kentsel dönüşüme Hollanda’dan destek



Türkiye’de başlatılan kapsamlı kentsel dönüşüm sürecine yenilikçi ve sürdürülebilir çözüm önerileriyle katkı sağlamak üzere Hollanda Tasarım Moda Mimarlık Programı Dutch DFA tarafından Türkiye’ye düzenlenecek ziyarete mimarlık, moda ve tasarım sektörlerinde uluslararası alanda önemli projelere imza atmış firmaların yanı sıra kamu ve sektör kuruluşlarından temsilciler de katılacak.

14-18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ziyarete 24 firma katılacak. Aynı hafta içinde Hollanda’nın üç büyük kenti Amsterdam, Rotterdam ve Lahey’in belediye başkanları da İstanbul’da bulunacak. Ziyaret süresince Amsterdam şehrinin yelkenlisi Clipper Stad Amsterdam da Karaköy Limanı’nda demirli olacak ve pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Heyete katılan firmalar, dönüşüm hamlesinde Türkiyeli meslektaşları ile işbirliği yaparak katkıda bulunacak.



825 bin dolarlık evler ocakta teslim ediliyor



HKN Grup Yapı İnşaat tarafından Zekeriyaköy Uskumruköy’de hayata geçirilen Natura Park villalarında fiyatlar 825 bin dolardan başlıyor. 14 adet ikiz olmak üzere toplam 28 villa olarak tasarlanan projede, 9 bin metrekare yeşil alan bulunuyor. 296 metrekare büyüklükte tasarlanan konutların bulunduğu projede, konut tipi ise 4+2 olarak tasarlandı. Firmanın kendi bünyesinde yer alan 15 bin 500 metrekare arsada yükselen projede sauna, açık veranda, tenis kortu, yüzme havuzu, çocuk parkı, yürüme parkuru gibi sosyal alanlar bulunuyor.

Ocak 2013’te teslim edilmesi planlanan projede, 18 adet villaya dış ve iç garaj kapıları otomatik açılan kapalı müstakil garaj, 10 adet villaya ise genel güvenlik girişinden girilen müstakil iç kapısı otomatik açılan kapalı garaj tasarlanıyor.



