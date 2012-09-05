'3.dönem bakan olmayacağım'

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Siyasetten hiçbir zaman emekli olunmayacağını ifade eden Bakan Günay, görevinde 5 yılın dolduğunu hatırlatarak, ''Bu, bir 6 yıl daha sürmez. Kesin olarak, yani 2014, 2015 seçim ne zamansa, benim görev sürem en fazla orada doluyor. Bakanlık olarak bir üçüncü dönem daha düşünmüyorum'' diye konuştu.

Yerel yönetime geçmeyi de düşünmediğin ifade eden Günay, ''Tamamen tarihle, kültürle, arkeolojiyle ilgili özel meraklarıma dönük işler yapmak istiyorum'' dedi.

Bakanlığı döneminde radikal adımlar attıkları belirten Kültür ve Turizm Bakanı Günay, şöyle konuştu:



“Geçen dönem arkadaşlarımızla birlikte Topkapı Sarayı'nda önemli işler yaptık. Saray avlusundan gecekondu çıkarmaktan Milli Savunma Deposu çıkarmaya kadar burada radikal adımlar attık. Şimdi ne yapacağımızı biliyoruz.''