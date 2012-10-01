Domercant: ’’Her kupayı kazanmak istiyoruz’’

Galatasaray Medical Park Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferlerinden Henry Domercant, Galatasaray Dergisi'nin ekim sayısında yayımlanan röportajında, sarı-kırmızılı takımı tercih etmesinde pek çok sebebin bulunduğunu belirterek, ''Kurulan takımı gördüm, bu kadroyu oluşturmadaki iddiayı gördüm. Bence bir takımın kimyasında bulunması gereken en önemli olgu iddiadır. Birçok büyük oyuncu var, hocaya büyük bir saygı var. İstanbul'u da seviyorum. Şartlar kusursuz göründü ve ben de bu tercihi yaptım'' dedi.





Galatasaray Medical Park'ta forma giyen Cenk Akyol, Ender Arslan ve Hawkins ile daha önce farklı takımlarda oynadığını hatırlatan Domercant, ''Takım arkadaşlarım harika, şimdiden birçok iyi ve yakın arkadaşım var diyebilirim. Anadolu Efes'te iken Cenk ve Ender ile birlikte oynamıştım. Cenk ile o zaman da iyi anlaşıyorduk. Montepaschi Siena'da David Hawkins ile yan yana oynadık. Pek çok tanıdık sima var, bu da benim açımdan iyi'' ifadelerini kullandı.





''Her kupayı kazanmak ve THY Avrupa Ligi'ne erişmek istiyoruz''





Kadrolarında kaliteli yerli ve yabancı oyuncuların bulunduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, katıldıkları tüm organizasyonlarda şampiyonluğu hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:





''Takımda arkadaşlarımın birçoğu zaten THY Avrupa Ligi tecrübesi çok fazla olan ve son sezon da bu organizasyonda mücadele eden isimler. Yabancıların yanı sıra yerliler de aynı şekilde yetenekli oyuncular. Bu sezon hedefimiz oynadığımız her kupayı kazanmak ve THY Avrupa Ligi'ne erişmek istiyoruz. Harika oyuncularımız var ve iyi bir kimya yakalarsak çok başarılı olacağımıza inanıyorum.''





Galatasaray Medical Park'ın başantrenörü Ergin Ataman hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığını aktaran Domercant, ''Ancak geçtiğimiz sezon yarıştığı bütün kupalarda takımını şampiyonluğa taşıdığını biliyorum. Ergin Ataman'a ve basketbola olan yaklaşımına büyük saygı duyuyorum. Takımın sahaya enerji koymasını ve savunmada sert oynamasını istiyor. Özellikle hücum sistemlerini çok sevdim. Skorer gücü olan oyuncuları ve onların en iyi özelliklerini kullanmak konusuna eğiliyor. Bu konuda onu çok takdir ediyorum'' ifadelerini kullandı.





''Beko Basketbol Ligi'nde her hafta çok zor maçlar olacak''





Beko Basketbol Ligi'nin Avrupa'nın en zor liglerden biri olduğunu dile getiren Domercant, ''Ligde her hafta çok zor maçlar olacak. Taraftarlar için bu maçları daha keyifli hale getirmek için uğraşacağım. Büyük bir heyecanla sezonun başlamasını bekliyorum. Pianigiani ve Oktay Mahmuti çok saygı duyduğum koçlar. Onlardan çok şey öğrendim. Kariyerimin farklı zamanlarında onlarla birlikteydim. Bugün olduğum oyuncuya dönüşmemde bana yardımcı oldular. Onlara minnettarım'' şeklinde görüş belirtti.





Taraftarların beklentisinin farkında olduğunu bildiren ABD'li basketbolcu, oyun tarzı hakkında şunları aktardı:





''Kritik anlarda sorumluluk almak, şut atmak kolay değil. Ben o anlarda şut kullanmayı, sorumluluk almayı seviyorum. O anlar için yaşıyorum aslında ve büyük oyuncular o anlarda sahne alıyor. Maç ne zaman o pozisyona gelse hiç çekinmeden topu istiyorum ve sayıya gitmeyi arzuluyorum. Takımım adına, arkadaşlarım adına sorumluluk almayı seviyorum.''





Son olarak Türkiye'de olmayı sevdiğini dile getiren Domercant, ''Birçok iyi arkadaşım var. Kültürü seviyorum. Türk insanı gerçekten tutkulu, özellikle spor konusunda. İstanbul'u yavaş yavaş hatırlamaya çalışıyorum, her şey geriden geliyor'' ifadelerini kullandı.



