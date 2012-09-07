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Domates yetiştirmekten futbolculuğa

Batman Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Avrupa Yıldızlar Spor Okulları (AYSO) iş birliğiyle yürütülen 'Batman yıldızlarını arıyor' projesi kapsamında Batman'dan gelen 15 çocuk, Bursaspor U-16 takımıyla hazırlık maçı yaptı.

07 Eylül 2012 Cuma 16:10
Domates yetiştirmekten futbolculuğa
Batman Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve AYSO'nun iş birliğiyle gerçekleştirilen projede 2 bin çocuk arasında yapılan müsabakalar sonucunda 15 çocuk seçildi. Seçilen 15 çocuğa İstanbul, Bursa ve Eskişehir gezdirildi. Proje kapsamında çocuklar İstanbul'da Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un alt yapılarıyla da maç yaptı. Batman'dan seçilen çocuklar İstanbul'a gelerek orada alt yapı eğitimi almaları sağlanıyor. İki gündür Bursa'da olan çocuklar dün Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'ndeki antrenmanı giderek futbolcularla tanışma fırsatı buldu. Bugün de Bursaspor'un Vakıfköy'deki Orhan Özselek Tesisleri'nde Bursaspor'un U-17 takımıyla maç yaptı. 

Projenin ilk olarak Batman'da başladığını belirten AYSO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eren, "3 bin öğrenci içerisinden seçilenler mahalle olarak takımlarını kurdu. 3 bin öğrenciye forma ve krampon verdik. Bu öğrencilerden 15'ini İstanbul'daki yaz kampına davet ettik. Çocukları çeşitli kulüplerin alt yapılarında maçlar yapıp göz önüne çıkmalarını sağlamış olduk. İstanbul'un çeşitli yerlerini gezdirerek kültürel anlamda da kendilerini bulmuş oldular. Öğrencilerin bazıları alt yapı eğitim almış, bazıları almamış. Seçilen öğrencilerin İstanbul'da yurt ve okul masraflarını karşılayarak alt yapılarda iyi eğitim almasını sağlayacağız. Önümüzdeki yıl Hakkari, Van, Şanlıurfa, Bitlis, Bingöl, Mersin, Mardin, Muş, Siirt, Diyarbakır, Şırnak'ın da aralarında bulunduğu 12 ilde daha porjeyi hayata geçireceğiz" dedi.

Tek hayali futbolcu olmak

Yaklaşık 10 yıldır yaz aylarını Batman'da değil Manisa'da geçirdiğini anlatan Muhammet Ertaş, "Orada domates, biber, üzüm topluyorum. 6 ayımı orada, 6 ayımı da okulda geçiriyorum. Okulu bıraktıktan sonra bütün zamanımı Manisa'da geçiriyorum. İnşallah burada başarılı oluruz. Bir daha Manisa'ya gitmeyiz. Ben ve ailem oralara muhtaç kalmayız. Buraya gelmeden önce bu kadar büyük bir şey olacağını bilmiyordum. İstanbul'a gelip bir tur atıp geri döneceğimizi düşünüyordum. Daha iyisini yapıp büyük takımlarda oynarız. İleride benim gibi zor şartlarda olan ailelere yardımcı oluruz" ifadelerini kullandı. 

Hayal edemeyecekleri şeyler ile karşılaştıklarını söyleyen Veysi Ergül, "Babam benim okula gitmemi istedi. Eğitimi aksatmamı istedi. Ama bende futbol aşkı var" diye konuştu.
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