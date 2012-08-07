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Dolarda teknik görünüm

1.7780 seviyesine kadar inen dolar kurunda satışların gelmesi halinde 1.76 seviyelerine kadar düşüş olabileceği belirtiliyor.

07 Ağustos 2012 Salı 09:56
Dolarda teknik görünüm

Mynet Özel Haber: Selçuk Altun
İstanbul serbest piyasada dolar 1,7780, avro 2,2030 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 1,7770 liradan alınan dolar 1,7780 liradan satılıyor. 2,2000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,2030 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,7790 lira, avronun satış fiyatı ise 2,2050 lira olmuştu.

Analistlere göre, serbest piyasa dolar/TL kurunda satışların gelmesi durumunda destek olarak 1.7750, 1.7700, 1.7620 seviyeleri mevcut. Alımlarda ise 1.7870, 1.7950, 1.8000 seviyeleri direnç olacak.

Pariteye bakdığımızda, dün 1.2342-1.2443 bandında hareket eden Euro/dolar paritesi, bu sabah 1.2390 seviyesinde bulunuyor.

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Emtia fiyatlarına baktığımızda ise, en yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı bu sabah 91.25 dolar, Brent petrolün varil fiyatı 109,27 dolardan işlem görüyor.

Altının onsu 1.611,60 dolar civarında hareket ediyor.

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