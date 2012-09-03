Galeriler Videolar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Dolarda düşüşler sınırlı kalıyor

Döviz kurlarında yukarı yönlü eğilim devam ediyor.

03 Eylül 2012 Pazartesi 09:55
Dolarda düşüşler sınırlı kalıyor

Mynet Özel Haber: Selçuk Altun
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Euro/dolar paritesindeki yükselişlerin etkisiyle dolar/TL kurunda hızlanan satışlar 1,8150 seviyelerinde duruldu.

FED Başkanı Bernanke’nin açıklamalarının ardından 1,8220-1,8140 arası hareket gerçekleştiren kur, daha sonradan sakin seyrine döndü.

Dolar kurunda bu sabah ilk işlemler 1.82 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 1,8200, avro 2,2890 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 1,8190 liradan alınan dolar 1,8200 liradan satılıyor. 2,2870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,2890 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,8160 lira, avronun satış fiyatı ise 2,2870 lira olmuştu.

Euro/dolar paritesi, Cuma sabah saatlerinde 1,2495 seviyesinden hızlanan alışların, Euro Bölgesi enflasyon verilerinin olumlu gelmesi ve İspanya’nın sıkıntılı bankası Bakia’yı kendi imkanları ile kurtarabileceği haberleri ile ivme kazandı ve paritede 1,2635 seviyelerine varan yükselişler gerçekleşti.

Bu seviyeden sonra bir düzeltme yapan paritede bu sabah ilk işlemler 1.2570 seviyesinden geçiyor.

DÖVİZ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİ ANINDA İZLEYİN

 

BORSAYI CANLI VE ÜCRETSİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


Emtia fiyatlarına baktığımızda, altının onsu 1.688 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 114,21 dolardan işlem görüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim