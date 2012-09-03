Dolarda düşüşler sınırlı kalıyor

Mynet Özel Haber: Selçuk Altun

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Euro/dolar paritesindeki yükselişlerin etkisiyle dolar/TL kurunda hızlanan satışlar 1,8150 seviyelerinde duruldu.



FED Başkanı Bernanke’nin açıklamalarının ardından 1,8220-1,8140 arası hareket gerçekleştiren kur, daha sonradan sakin seyrine döndü.



Dolar kurunda bu sabah ilk işlemler 1.82 seviyesinin üzerinde bulunuyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,8200, avro 2,2890 liradan haftaya başladı.



Kapalıçarşı'da 1,8190 liradan alınan dolar 1,8200 liradan satılıyor. 2,2870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,2890 lira olarak belirlendi.



Önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,8160 lira, avronun satış fiyatı ise 2,2870 lira olmuştu.



Euro/dolar paritesi, Cuma sabah saatlerinde 1,2495 seviyesinden hızlanan alışların, Euro Bölgesi enflasyon verilerinin olumlu gelmesi ve İspanya’nın sıkıntılı bankası Bakia’yı kendi imkanları ile kurtarabileceği haberleri ile ivme kazandı ve paritede 1,2635 seviyelerine varan yükselişler gerçekleşti.



Bu seviyeden sonra bir düzeltme yapan paritede bu sabah ilk işlemler 1.2570 seviyesinden geçiyor.



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Emtia fiyatlarına baktığımızda, altının onsu 1.688 dolar seviyelerinde bulunuyor.



Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 114,21 dolardan işlem görüyor.